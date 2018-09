Il Tar boccia se stesso | si va avanti a 19 | per ora

F1 - Whiting boccia la terza macchina : “se un team domina - gli altri non potrebbero lotTare nemmeno per il podio” : Il direttore di Gara ha sottolineato i motivi che spingono la Formula 1 a non accettare la proposta della terza macchina per team L’ipotesi di una terza macchina non convince appieno i vertici della Formula 1, dal momento che questa soluzione potrebbe addirittura ridurre lo spettacolo in pista. Photo by Miguel MEDINA / AFP Lo ha sottolineato Charlie Whiting, parlando ai microfoni di Motorsport.com: “la mia opinione personale è ...

Ezio Scida : il Tar boccia la diffida del Mibact - stadio verso la completa riapertura : Nuovo capitolo all'interno della vicenda legata all'utilizzo dello stadio Comunale "Ezio Scida" di Crotone. Il TAR della Calabria, al quale hanno effettuato ricorso in modo congiunto e coerente sia la società sportiva che l'amministrazione comunale, si è espresso con parere favorevole accogliendo la richiesta formulata dalle parti contro la diffida formulata dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici presieduta dal dott. Mario Pagano. Un atto ...

Ikea - bocciato il consiglio grande. Pd : 'La maggioranza non vuole ascolTare i cittadini' : PERUGIA Niente consiglio grande per discutere di Ikea e dell'ampliamento del centro commerciale Collestrada. Bocciatura senza appello da parte di Forza Italia e Fratelli d'Italia, rispettivamente ...

Avellino - c'è la sentenza del Tar : ricorso bocciato. Niente reintegro in Serie B : Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dell'Avellino presentato dal club del presidente Walter Taccone che chiedeva il reintegro in Serie B. La squadra campana dovrà quindi ripartire dalla Serie D. ...

Anche il Tar boccia l'Avellino : Taccone escluso dalla B : Niente da fare. Dopo la sentenza criptica del Collegio di Garanzia dello sport del Coni che senbrava aver lasciato una speranza aperta all'Avellino, il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso presentato dal club presieduto dal presidente Walter Taccone. La Prima Sezione ter ...

Boccia : 'EviTare conflitti istituzionali su Genova - altrimenti si blocca la città' : Torino - 'Vanno evitati conflitti istituzionali per la ricostruzione del ponte di Genova perché allungherebbero i tempi in modo incredibile. Serve un senso di responsabilità da parte di tutti. La ...

Vuelta a España 2018 : i promossi e bocciati dopo la prima settimana. MovisTar protagonista con Valverde e Quintana - Richie Porte immediatamente fuori dai giochi : Si è chiusa la prima settimana di corsa della Vuelta a España 2018 ed è il momento di trarne un bilancio iniziale. Finora il Grande Giro in terra iberica non ha emozionato particolarmente, la maggior parte dei possibili favoriti per il trionfo finale è rimasta nascosta nelle (poche) frazioni di montagna in programma, di conseguenza la classifica generale non ha subito particolari scossoni e molti corridori restano ancora in corsa per il podio ...

Fondi Ue - Boccia (Pd) : “Oettinger? Ha fatto bene Di Maio - non possiamo non sTare con lui” : “Oettinger? È stato fin troppo buono Di Maio a definirlo ipocrita”. Lo ha detto il deputato Pd Francesco Boccia, intervistato da un tv locale pugliese. Il parlamentare dem stava commentando lo scontro a distanza tra il commissario europeo al bilancio e il leader dei 5 stelle, nato dopo la minaccia di quest’ultimo di non pagare più il contributo di 20 miliardi all’Ue. “Tra Di Maio e Oettinger non possiamo non stare ...

Scuola : da domani esami di riparazione - 37mila studenti cercano di eviTare la bocciatura : Quasi 37mila studenti siciliani da domani saranno alle prese con gli esami di riparazione. Il dato, anche se in calo rispetto all'anno precedente, rappresenta sempre quasi un quinto dei ragazzi e ...

Boccia (Confindustria) al governo : “Ora siete il sistema”. E consiglia all’esecutivo un corso elemenTare di economia : “Mi sembra dalle parole del ministro Di Maio che l’avvocatura di Stato dica che la gara non sia annullabile: si prenda atto, si entri nella negoziazione, si chiudano gli ultimi punti e si parta quanto prima”. Così sulla questione Ilva il presidente dei Confindustria, Vincenzo Boccia. Deve “diventare la grande questione di soluzione industriale italiana, che coniughi occupazione e ambiente. Si faccia quanto prima: sono sei anni, ...

Boccia : «Il governo ci ha deluso speriamo di eviTare la piazza» : Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, in vista della messa a punto della manovra possiamo trarre un primo bilancio dell?azione di governo dopo il faticoso via libera al...

Piemonte - il Tar annulla la bocciatura di uno studente : “È dislessico ma non ha avuto il piano didattico personalizzato” : bocciatura sospesa per uno studente dislessico: i compiti di matematica che ha svolto durante l’anno non erano personalizzati come prevede la legge. Lo ha deciso il Tar del Piemonte ordinando che i professori di un liceo scientifico della val di Susa si riuniscano nuovamente in una seduta straordinaria per decidere se ammettere o meno all’anno successivo l’alunno discalculico (disturbo specifico dell’apprendimento che rende più ...

Intervista al presidente di Confindustria - Boccia : 'Il governo ci ha deluso - speriamo di eviTare la piazza' : Ci vorrebbe più rispetto per questo mondo, che conta circa 2,5 milioni di associati. Quanto alla disintermediazione, abbiamo già visto che, quando si vuole fare ciò che si vuole, si evita il ...

