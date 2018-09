Il segreto della longevità di Brenda | 105 anni? Non aver mai convissuto con un uomo

Brenda - 105 anni appena compiuti svela il segreto della longevità : alla larga dagli uomini : Sembrerebbe una provocazione o una frase ad effetto, e invece è il segreto della longevita' di un'ultracentenaria inglese, Brenda Osborne, che di anni ne ha appena compiuti 105: alla stampa britannica ha raccontato che all'ambito traguardo ci è arrivata da single incallita e tenendosi sempre alla larga dagli uomini. L'anziana signora [VIDEO] originaria di Mansfield, nella contea di Nottingham, va fiera di aver salvaguardato la sua vita ...

Barbara D'Urso - il segreto della regina di Mediaset : ciò che nessuno sapeva sul suo eterno successo : L'abbiamo attesa tutta l'estate, ripensata con nostalgia, ricordata con rimpianto tra un tuffo in piscina e una pennichella sotto l'ombrellone, e finalmente è tornata a fare luccicare le nostre ...

Brenda - 105 anni appena compiuti svela il segreto della longevità : alla larga dagli uomini : Sembrerebbe una provocazione o una frase ad effetto, e invece è il segreto della longevità di un'ultracentenaria inglese, Brenda Osborne, che di anni ne ha appena compiuti 105: alla stampa britannica ha raccontato che all'ambito traguardo ci è arrivata da single incallita e tenendosi sempre "alla larga dagli uomini". L'anziana signora originaria di Mansfield, nella contea di Nottingham, va fiera di aver salvaguardato la sua vita risparmiandosi ...

Brenda - 105 anni - svela il segreto della longevità : 'State alla larga dagli uomini' : Brenda Osborne ha da poco compiuto 105 anni , ha vissuto entrambe le guerre mondiali, ha lavorato per 33 anni e non ha mai chiesto un solo giorno di malattia in tutta la sua carriera. Qual è il suo ...

Bella Hadid rivela il segreto per diventare una modella di successo : Non solo, Bella ha anche sottolineato che avere una " camminata traballante" non è la fine del mondo , il successo nel settore si raggiunge a patto di " lavorare davvero sodo ", avere una " mentalità ...

Meghan Markle/ La mamma Doria Ragland è volata a Londra in segreto : i dettagli della “fuga” ed i motivi : Meghan Markle, la mamma Doria Ragland è volata a Londra in segreto a luglio? Ecco tutti i dettagli della “fuga” ed i motivi che l'avrebbero spinta a raggiungere la figlia.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 06:09:00 GMT)

KATE MIDDLETON - FUGHE MISTERIOSE DA WILLIAM?/ Un amico svela il "piccolo" segreto della Duchessa di Cambridge : È la perfetta consorte dell'erede al trono, ma KATE MIDDLETON nasconde un piccolo segreto. Ecco cosa ha raccontato un amico sulle FUGHE MISTERIOSE della Duchessa di Cambridge.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:57:00 GMT)

Il segreto le trame della prossima settimana : da lunedì 10 a sabato 15 settembre 2018 : Dopo la caduta, Horacio, figlio di Larraz, resta paralizzato. L'operaio accusa dell'incidente Francisca e Mauricio.

MANOVRA/ Il piano segreto della Lega per finanziare la flat tax - e non solo - : Esistono ingenti somme contenute in cassette di sicurezza detenute all'estero. Ecco come sfruttarle con una nuova 'voluntary disclosure'.

MANOVRA/ Il piano segreto della Lega per finanziare la flat tax (e non solo) : Esistono ingenti somme in contanti non quantificabili con certezza contenuti in cassette di sicurezza all'estero. Ecco come sfruttarle con una "voluntary disclosure". FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 06:06:00 GMT)RISCHIO ITALIA/ Tariffe, bollette e alimentari, arriva la stangata d'autunno, int a L. CampiglioSPY FINANZA/ Balla sovranista: spacciare per miracolo una Cassa del Mezzogiorno globale, di M. Bottarelli

Il segreto - le trame della prossima settimana : da domenica 2 a sabato 8 settembre 2018 : Julieta parte con Don Ignacio che cerca di ucciderla. Mauricio scopre la verità sulle lettere nascoste da Donna Francisca. Prudencio cade in un burrone e rischia la vita.

Martina Colombari : il segreto della sua storia d’amore con Costacurta : Martina Colombari e Billy Costacurta da quanto tempo stanno insieme? 14 anni di matrimonio ma fidanzati dal 1996 È una lunga storia d’amore quella tra Martina Colombari e Billy Costacurta. I due hanno festeggiato nel 2018 ben 14 anni di matrimonio. Ma la loro relazione è nata molto prima, più precisamente nel 1996, grazie ad […] L'articolo Martina Colombari: il segreto della sua storia d’amore con Costacurta proviene da Gossip ...

Lorella Cuccarini rivela il segreto della sua felicità : 'Così ho evitato sofferenze ai miei figli' : Chi ha superato la soglia dei 40 anni, la ricorderà senza dubbio per essere stata una ballerina eccezionale al fianco di Pippo Baudo nei suoi spettacoli di varietà. Lorella Cuccarini ha raggiunto la notorietà grazie alle sue doti di grande ballerina, che l'hanno accompagnata fino sul palco dell'Ariston a Sanremo. Indimenticabili le sue ...

Crollo ponte Morandi - Autostrade pubblica online il testo “segreto” della concessione : “Ora basta strumentalizzazioni” : Autostrade per l'Italia ha deciso di pubblicare online il testo integrale della convenzione siglata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema, Autostrade per l'Italia rende pubblico e accessibile a tutti i cittadini il testo della Convenzione in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora ANAS) approvata ...