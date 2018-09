Il Segreto Anticipazioni 20 settembre 2018 | Emilia | Raimundo e Alfonso partono alla volta

Beautiful - anticipazioni americane : il BACIO Segreto tra BROOKE e BILL : Come già anticipatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful BILL Spencer farà la sua mossa con BROOKE Forrester, desideroso di rimettere sui binari la propria vita come per cancellare quello che è successo nell’ultimo anno, che lo ha portato a farsi nemici praticamente tutti e che ora rischia di causargli anche la perdita di un controllo legale sul figlio Will. “Riscoprire” BROOKE è stato facile per l’editore, ...

Il Segreto Anticipazioni : Francisca non è morta - ha ingannato tutti : Francisca Montenegro non è morta: le anticipazioni spagnole de Il Segreto riescono a stupire ancora una volta i telespettatori, che non conoscono di certo la noia grazie a questa soap piena di verve. Nelle precedenti puntate andate in onda in Spagna, Gonzalo era apparso di punto in bianco alla Casona, sparando in pieno petto a Francisca, mentre un attonito Fernando non riusciva a muovere un passo. E' ta la scena del funerale della Montenegro, ...