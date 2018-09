Il ritorno di Shane in The Walking Dead 9 sconvolgerà tutti | “Sarà ad alto contenuto

optimaitalia

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Sono troppi gli spoiler che sono circolati in queste settimane sul web e alle convention dedicate e ildiin The9 è tra quelli. Alcune notizie potrebbero far bene alla serie perché il pubblico, anche quello storico, sarà interessato a capire come Rick e Maggie usciranno di scena ma dall'altro lato, il fatto che un personaggio morto e sepolto possa tornare sul set lascia il tempo che trova.Sembra ovvio che il suosia legato all'uscita di scena di Rick e questo rivela davvero troppo su quello che aspetta il pubblico nella prima parte di stagione e gli ascolti potrebbero subire nuovi cali dopo quelli degli ultimi anni. Ad alzare il velo suldel personaggio interpretato da Jon Bernthal è Michael Ausiello di TVLine che, riportando il fastidio del responsabile Scott Gimple per la fuga di tutte queste "notizie", ha sottolineato anche il fatto che ...