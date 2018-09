Il Ritorno di Mary Poppins | il nuovo trailer italiano del film

«Il Ritorno di Mary Poppins» : cosa capiamo dal nuovo trailer : Mary Poppins Returns Mary Poppins Returns Mary Poppins Returns Mary Poppins Returns Mary Poppins Returns Mary Poppins Returns Mary Poppins Returns Mary Poppins ReturnsDi anni ne sono passati, eppure Mary Poppins non sembra invecchiata di un giorno. Quando Michael glielo fa notare, lei risponde, stizzita: «Non si discute mai l’età di una donna, Michael». È in questa battuta che la tata «praticamente perfetta sotto ogni aspetto» ritorna in tutto il ...

Da Mary Poppins al Ritorno di John Travolta nei panni del padrino : i film che arriveranno in sala : Mary Poppins, Halloween, Animali fantastici, e il ritorno di grandi star come Johnny Depp, Russell Crowe, Jim Carrey, Tom Hardy. Il cartellone cinematografico delle uscite in sala da qui al prossimo Natale presenta grandi nomi di richiamo ma anche grandi incognite nei risultati. Settembre 2018 – Già bello pieno il mese di settembre (previsti ad oggi 41 film in sala) che inizia con l’uscita il giorno 6 del prequel/sequel di Mamma mia (Ci ...