Il parlamento sostiene l' inasprimento nei confronti degli eritrei

USA : Bettina Rodriguez Aguilera - la candidata al parlamento che sostiene di essere stata rapita dagli alieni : La candidata al Parlamento americano Bettina Rodriguez Aguilera ha una lunga lista di successi che sostengono la sua campagna in Florida, ma probabilmente è meglio nota per la sua affermazione di essere stata rapita dagli alieni da bambina. Rodriguez Aguilera è in corsa per il seggio dell’area di Miami lasciato vuoto dalla repubblicana Ileana Ros-Lehtinen. In un’intervista al Miami Herald, Rodriguez Aguilera ha spiegato che il racconto del suo ...