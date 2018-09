Il nuovo profumo di Pepe Jeans London sembra uno shaker

Annalisa per Sound of Donna di Trussardi con Il mondo prima di te nello spot del nuovo profumo - video - : Il mondo prima di te è il pezzo che Annalisa ha presentato al Festival di Sanremo 2018, in gara nella categoria dei Campioni. Estratto dall'album Bye Bye, ha fruttato alla cantante un posto sul podio ...

Annalisa per Sound of Donna di Trussardi con Il mondo prima di te nello spot del nuovo profumo (video) : Annalisa per Sound of Donna di Trussardi canta il brano Il mondo prima di te ed è la protagonista femminile del nuovo spot in rotazione televisiva e disponibile sul web. Negli scorsi giorni sui social erano state anticipate notizie che avrebbero raggiunto il web nell'immediato futuro. Il video dello spot completo della nuova fragranza Trussardi è stato condiviso successivamente per svelare Annalisa come protagonista femminile del video e la ...

Jennifer Lawrence è il volto del nuovo profumo Dior - Joy : Per questo motivo il suo volto è stato scelto per raccontare la nuova fragranza Dior , creata dal maestro profumiere François Demachy , per dare il via a una nuova era nel mondo profumato del marchio.