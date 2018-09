Il miracolo della nascita di Alessandro

19 Settembre 2018 - San Gennaro : vita - patronati e il miracolo della liquefazione del sangue : 1/27 LaPresse/Marco Cantile ...

19 Settembre 2018 - San Gennaro : vita - patronati e il miracolo della liquefazione del sangue : 1/27 LaPresse/Marco Cantile ...

Tangenti Saipem Algeria - pm : “Ex ad Eni Scaroni sapeva della crescita miracolosa grazie a costi intermediazione” : L’ex ad di Eni, ora presidente del Milan, Paolo Scaroni “sapeva bene” che Farid Bedjaoui, il presunto collettore delle ‘stecche’ nella vicenda dell’ipotizzata maxitangente versata da Saipem a pubblici ufficiali algerini in cambio di appalti, “non era un semplice segretario del ministro” algerino dell’Energia. E come “vertice aziendale di Eni” sapeva che “Saipem stava crescendo in ...

Crolla il tetto della chiesa dei matrimoni : «Era vuota - un miracolo» |Foto|Video : Nessun ferito, l’edificio era chiuso. Ma sabato era in programma un matrimonio. Evacuato il Carcere Mamertino. La procura ha aperto un’inchiesta per crollo colposo. I turisti allontanati di corsa dai vigili urbani. Sposini sotto choc dietro le transenne

Il miracolo dell'Aek Atene : dall'inferno della terza serie alla Champions League : L'esultanza dei giocatori dell'Aek Atene. AP Dal baratro alla resurrezione. Dallo spettro di una scomparsa dal calcio di alto livello alla qualificazione ai gironi di Champions League. La favola dell'...

Nessun miracolo all'Atm di Messina - secondo quanto affermato dai responsabili della Uiltrasporti : I responsabili della Uil trasporti peloritana in una nota scrivono : 'I Miracoli di Atm. Nessun miracolo ad Atm ma visite sanitarie, alcune di routine e altre programmate e condivisibili, ma si diano ...

Terrore in mare : affonda lo yacht del presentatore della tv italiana. Vivo per miracolo : Il maltempo di questi giorni sta provocando numerosi danni e tantissimi incidenti. Vittima di uno questi è un noto volto della televisione italiana che, nella serata di lunedì 20 agosto 2018, ha visto la sua imbarcazione affondare. La tremenda disavventura in mare ha visto protagonista Guido Meda, giornalista sportivo voce del MotoGp e vicedirettore di Sky Sport. Meda era a bordo del suo yacht insieme ad altre 8 persone – di cui 5 bambini ...

Crollo Genova - l’autista del camion simbolo della tragedia : “Era l’inferno - salvo per miracolo” : A oltre 48 ore dal Crollo del ponte Morandi a Genova è stato rimosso dalla parte della struttura rimasta in piedi il camion diventato una delle immagini simbolo di questa tragedia. Alla guida di quel camion verde dei supermercati Basko c'era Luigi Fiorillo, padre e marito di 37 anni: “Ho visto la morte in faccia”.Continua a leggere

Maria De Filippi - un miracolo della natura : a 56 anni - sfoggia questo fisico impressionante : Il suo segreto? Lo sport e una serrata disciplina alimentare. Insomma, ha 56 anni ma ne dimostra parecchi in meno...

Lombok - terremoto Indonesia : 142 morti/ Si scava tra le macerie della mosche : italiani vivi per miracolo : terremoto Indonesia: “Lombok isola di morti”. Un turista italiano rivela: “C'è una connazionale gravemente ferita”. Le ultime notizie sul sisma di magnitudo 7.0(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:45:00 GMT)

Il Sir G del Tour - miracolo della scuola britannica : Tanto lavoro svolto con un gruppo eccezionale, fatto di eccellenze, le più preparate e qualificate al mondo'. È tutto un flash, attorno alla maglia gialla. È tutto un brulicare di telecamere che ...

Schianto shock in strada - neonata strappata dal ventre della madre : miracolosamente salva : La piccola è stata strappata dalla pancia della madre e sbalzata via con la donna ma mentre quest'ultima è morta dopo che il tir su cui viaggiava si è ribaltato, la piccola è rimasta praticamente illesa sull'erba a bordo carreggiata.Continua a leggere

Sospese la ricerche della piccola Iushra - ma il papà spera ancora nel miracolo : Non vuole rassegnarsi Gazi Md Liton, il padre della piccola Iushra scomparsa da giovedì sull'Altopiano...

Intervista a Hugh Welchman e Dorota Kobiela - autori di "Loving Vincent" : "Nei quadri di Van Gogh c'è la forza miracolosa della vita" : Loving Vincent di Hugh Welchman e Dorota Kobiela non è stato solamente un caso cinematografico, un'opera che ha raccontato in modo tanto originale quanto suggestivo la vita e la morte di Vincent Van Gogh. È stato soprattutto un innovativo esperimento di cinema d'animazione che ha poeticamente mescolato pittura a olio, riprese dal vivo e computer grafica. I risultati sono stati straordinari con riconoscimenti di pubblico e critica ...