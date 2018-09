Il ministro Grillo annuncia il taglio del superticket sanitario Ma il Tesoro frena

Europa vita al top - l'Oms lancia sfide / Il ministro Grillo si espone sugli obiettivi per il 2020 : In Europa la vita è al top, ma l'Oms decide di lanciare altre sfide. Il Ministro Grillo si espone sugli obiettivi in vista del 2020. Evento organizzato a Roma tra 17 e 20 settembre.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Salute - ministro Grillo : in Italia nessun allarme tubercolosi dai migranti : “In Italia non c’è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti, altrimenti il ministero e l’Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in merito a un allarme lanciato nei giorni scorsi dal Ministro Matteo Salvini su Facebook, in riferimento alla fuga da un centro di un migrante malato. L'articolo Salute, Ministro Grillo: in ...

Ospedale San Luca - posti letto promiscui/ Ultime notizie Lucca - interrogazione al ministro Grillo : Ospedale San Luca, posti letto promiscui. Ultime notizie Lucca, interrogazione parlamentare al ministro della sanità Giulia Grillo da parte di deputata M5s(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Sanità - i genitori tarantini al ministro Grillo : “L’Ilva ci avvelena - ora basta” : I genitori tarantini scrivono al Ministro della Salute Giulia Grillo per denunciare la grave situazione che sta vivendo la città e chi abita nei quartieri vicino l’Ilva: “Il piombo nel sangue dei bambini, gli inquietanti e sospetti disturbi del neurosviluppo nei bimbi che vivono nei quartieri a ridosso della zona industriale, e il naftalene nelle urine delle donne di Taranto, sono solo alcuni esempi – denunciano i genitori ...

Vaccini - Zangrillo - FI - : dopo allarme Oms ministro Grillo desista da obbligo flessibile : ... facendo prevalere perciò le ragioni della scienza, o preferisca continuare nella scellerata battaglia no vax così bene interpretata dalla insigne immunologa , de' noantri, senatrice Taverna". Ad ...

Crollo Genova - ministro della Salute Grillo ringazia soccorsi : Roma, 16 ago., askanews, - 'Vogliamo ringraziare tutti gli operatori del soccorso impegnati a Genova ininterrottamente da 48 ore'. Lo scrivono in una nota Giulia Grillo, ministro della Salute, e ...

Vaccini - l’appello delle scienziate al ministro Grillo : “E’ pericoloso limitare l’obbligo” : “I Vaccini sono agenti preventivi. Limitarne l’obbligo a situazioni di emergenza o a quelle zone dove la copertura cada al di sotto del livello soglia è estremamente pericoloso, non risponde ai criteri epidemiologici e non corrisponde alle raccomandazioni di enti internazionali quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’implementazione di misure che limitino l’obbligo vaccinale avrà conseguenze sanitarie catastrofiche ed un impatto ...

Vaccini - il ministro Grillo : "Avanti con obbligo flessibile" | Nuovo scontro su autocertificazione : Bussetti difende i presidi : Pediatri e presidi ricordano che per legge i certificati medici non possono essere sostituiti da altri documenti

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : polemica sui vaccini - il ministro Grillo temporeggia (10 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: allarme terrorismo, polemica sui vaccini, il ministro Grillo temporeggia. Calciomercato, si entra nell'ultima settimana di fuoco (10 agosto 2018)(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Vaccini - il ministro Grillo : “Una legge per obbligo flessibile” : Una legge per l’obbligo flessibile. La ministra della Salute, Giulia Grillo, ospite della trasmissione ‘Omnibus’ su La7, rispondendo a una domanda sull’intenzione delle regioni di voler impugnare davanti alla Consulta l’emendamento sui Vaccini inserito nel milleproroghe, una volta approvato definitivamente, spiega che è stata depositata ieri “la proposta di legge della maggioranza in cui spingeremo per il ...

Vaccini - il ministro Grillo : "Avanti con obbligo flessibile" | Nuovo scontro su autocertificazione - pediatri : è illegale : La ministra della Salute insiste: "L'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è la più sensata" e conferma che l'autocertificazione per l'accesso alle scuole sarà valida anche per il 2018. Ma pediatri e presidi ricordano che per legge i certificati medici non possono essere sostituiti da altri documenti

Vaccini - pediatri contro autocertificazione : "non si può fare"/ ministro Grillo ai presidi "polemica surreale" : Il caos Vaccini sarà grande protagonista nelle scuole italiane dal prossimo settembre: come dovranno comportarsi i genitori prima dell'approvazione alla Camera?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Vaccini - il ministro Grillo : "Obbligo flessibile e autocertificazione per il 2018" : La ministra della Salute insiste: "L'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è la più sensata" e conferma che l'autocertificazione per l'accesso alle scuole sarà valida anche per il 2018. Ma pediatri e presidi ricordano che per legge i certificati medici non possono essere sostituiti da altri documenti

Vaccini - il ministro Grillo : "Obbligo flessibile a seconda dei territori e autocertificazione per il 2018" : La titolare del dicastero della Salute insiste. ""Sebbene mi prendano in giro su questo punto, l'idea di un obbligo flessibile a seconda dei territori è l'idea più sensata" e conferma che lo strumento dell'autocertificazione per l'accesso alle scuole sarà valida anche per il 2018