Il ministro dell' Economia Tria | ' Riduzione tasse per la classe media e lotta alla

Calenda annulla la "cena delle beffe"/ Ex ministro : "Vado a mangiare coi miei figli : Pd da psichiatria" : Caos Pd, Calenda annulla la cena: "mai parlato di estinzione, ma ci vorrebbe uno psichiatra come segretario". Martina, "ora basta": ex ministro, "Renzi e Gentiloni non si parlano da mesi"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:20:00 GMT)

La battuta del ministro ai Beni culturali Bonisoli : “La storia dell’arte? La abolirei - al liceo era una pena per me” : Durante un incontro con i sovrintendenti d’Italia, negli uffici liguri di Belle arti, un sovrintendete chiede al ministro Alberto Bonisoli se non sia il caso di rivedere i criteri di selezione e reclutamento dei dirigenti dei musei, considerato che “per gli idonei di storia dell’arte la graduatoria non è ancora finita. E quindi rischiamo di avere tra i dirigenti soltanto storici dell’arte e non architetti o ...

Francia - il ministro dell'Interno annuncia le dimissioni : via dopo le europee : Emmanuel Macron perde un altro ministro . dopo quello dell'Ambiente, Nicolas Hulat, e quella dello Sport, Laura Flessel, adesso è la volta del titolare dell'Interno. Gerard Collomb ha, infatti, ...

Il ministro dell’Economia Tria : “Bisogna andare oltre la Flat Tax e ridurre le tasse alla classe media” : "Bisogna andare oltre la Flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media. Siamo ad uno studio molto avanzato che ridurrà il carico fiscale sulla classe media mantenendo il budget gestibile", ha dichiarato questa mattina il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando dei provvedimenti che confluiranno nella legge di bilancio.Continua a leggere

Macron - si dimette il ministro dell'Interno Collomb. Gaffe sulle porcellane al negozio dell'Eliseo : Collomb è sempre stato iscritto al partito socialista e ha cominciato ad avvicinarsi a Macron quando questi era ministro dell'Economia nel governo della gauche di François Hollande, per poi uscire ...

Bonisoli - il ministro dell’Arte che s’annoiava durante l’ora di Storia dell’Arte : Il ministro dei Beni Culturali si chiama Alberto Bonisoli. Ieri era a Genova e in un incontro con storici dell’Arte, rispondendo a una riflessione avanzata da un funzionario circa la inutilità dell’insegnamento della Storia dell’Arte al liceo, ha dichiarato: “Anch’io la abolirei. Al liceo era una pena per me, quindi la capisco e condivido il suo disagio profondo”. Non sappiamo se fosse nero sarcasmo né se le sue parole fossero una protesta ...

Macron sempre più solo : il ministro dell'Interno annuncia le dimissioni : Emmanuel Macron perde un altro pezzo della squadra di governo: il ministro dell'Interno Gerard Collomb ha annunciato questa mattina che il prossimo anno rassegnerà le proprie dimissioni per potere correre alla poltrona di candidato sindaco della città di Lione.In una intervista al settimanale L'Express, il 71enne ministro spiega che nel 2020 - "se non mi ammalo prima", ha scherzato - vorrebbe tornare a guidare la terza città di Francia dopo ...

Alberto Bonisoli : “Abolirei la storia dell’arte” : la battuta del ministro che non fa ridere : La battuta del ministro Alberto Bonisoli in merito all'abolizione della storia dell'arte si sta trasformando in un casus belli. Alle parole del titolare del Mibac risponde la portavoce dell'Associazione Insegnanti di storia dell'Arte: "Bizzarro, la sua maggioranza vuole potenziarne l'insegnamento nelle scuole".Continua a leggere

Lussemburgo - botta e risposta tra Salvini e il ministro Asselborn : «Salvini usa toni e metodi fascisti» - «No - solo rispetto delle regole» : Il ministro degli esteri lussemburghese torna ad attaccare il vicepremier italiano. «Il botta e risposta sui migranti è stata una provocazione studiata, se si girano video durante i vertici è impossibile un confronto franco»

Sorrento - il ministro dell'Ambiente Costa alla pulizia dei fondali di Marina Grande : La pulizia dei fondali del porticciolo di Sorrento ha dato il via con anteprima regionale a Puliamo il Mondo, la più Grande la più Grande campagna di volontariato ambientale organizzata da ...

Il ministro della parolaccia Asselborn? Pare l'italiano medio : A Vienna va in onda il turpiloquio. Jean Asselborn, ministro dell’Interno lussemburghese, ha un battibecco con Matteo Salvini e conclude con la più classica delle interazioni francofone: “Merde alors!”, la cui traduzione è molto facile e lasciamo al lettore. Segui su affaritaliani.it

Costa - ministro dell’Ambiente - a Si può fare su Radio 24 : “Plastica nel Mediterraneo : la legge ‘Salva mare’ in Parlamento la prima settimana di ottobre” : “Si, confermo che vogliamo cogliere l’esperienza toscana per farne una legge nazionale. A me piacerebbe che si chiamasse Salva Mare, giocando anche sulle parole, perché c’è mare ma anche amare, quindi si parla anche di amare il mare. Intanto sarebbe l’anticipazione di una direttiva europea che guarda proprio a questo. Sarebbe la prima volta che l’Italia anticipa una direttiva europea, che peraltro io sono andato a votare, ma che per diventare ...

'Italiani! L'ora della diretta social è giunta'. Crozza nei panni del ministro Salvini : ...25, il venerdì sera su NOVE, canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando,, con l'attualità politica e sociale italiana analizzata dalla voce satirica dell'artista ...

Asselborn - il ministro che nel 2016 invocò la sospensione dell'Ungheria dalla Ue : Jean Asselborn, nato a Steinfort il 27 aprile del 1949 è il ministro degli esteri del Lussemburgo. La sua carriera politica comincia con una breve esperienza nell'amministrazione comunale della città di Lussemburgo. Asselborn fu amministratore dell'Ospedale Intercomunale di Steinfort e per un lungo periodo Sindaco ...