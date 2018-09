aldiladelcinema

: Il libro di Emanuela Mascherini “Alice senza meraviglie” arriva sul grande schermo - Aldiladelcinema : Il libro di Emanuela Mascherini “Alice senza meraviglie” arriva sul grande schermo - LiciaGargiulo : Il libro di Emanuela Mascherini “Alice senza meraviglie” arriva sul grande schermo - vallidilanzo1 : Di Vitaliano Alessio -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Dopo la straordinaria accoglienza di lettori e criticapare abbia trovato il suo posto sul. E’ stata infatti venduta l’opzione per il cinema di AliceMeraviglie. Alla domanda su chi sarà Alice,arrossisce e risponde:mi sa che mi somiglia molto…ho firmato anche come attrice.” Intanto ilsarà ripresentato nel programma Off de l’Eredità delle donne, che si terrà a Firenze dal 21 al 23 settembre, realizzato in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e dedicato al contributo femminile al progresso dell’umanità. Il Progetto, con la direzione artistica di Serena Dandini, prevede un programma di appuntamenti dedicati al tema dell’empowerment femminile attraverso la cultura e l’intrattenimento con ospiti di portata nazionale ed internazionale. Dress: ottod’Ame La presentazione delsi terrà venerdì ...