Il gigante dei cieli in missione speciale | ecco in azione l’aereo più grande del mondo

Dal pesto friulano al riso gigante la carica dei nuovi presidi Slow food italiani : Negli anni, poi, ci sono state varie contaminazioni: alcune varietà erano autoctone, altre importate da friulani emigrati in giro per il mondo. Slow food ha riunito nel presidio gli agricoltori ...

Fortnite e il mistero del cubo gigante : il cubo disegna la settima runa - confermate le teorie dei fan? : Ormai da qualche settimana stiamo trattando il mistero del cubo gigante di Fortnite, che anticipa l'arrivo della Stagione 6 del Battle Royale firmato da Epic Games.Qualche giorno fa vi avevamo parlato della teoria secondo la quale il cubo posiziona le sue rune sul terreno secondo una logica ben precisa, disegnano sulla grande isola di Fortnite la forma gigantesca di un cubo. Unendo con delle linee le posizioni delle rune incise fino a quel ...

Il gigante dei cieli atterra negli Usa : missione umanitaria per il mega aereo : L'Antonov An-225 Mriya, il più grande aereo cargo del mondo, è atterrato all'aeroporto internazionale di Oakland, in California, dopo essere partito 13 ore prima da Gostomel in Ucraina per raccogliere 140 tonnellate di rifornimenti Usa, alimentari e non, ...

L'insalatona gigante dei dinosauri del Mesozoico : I dinosauri non erano isolati dal mondo che li circondava. Ne erano parte. Studi come questo aggiungono un po' più di contesto all'epica storia delle 'lucertole terribili'. ---------------------------...

Aretha Franklin - il cordoglio dei colleghi musicisti. "Abbiamo perso un gigante" : "Onore alla regina, la più grande vocalist che io abbia mai conosciuto". Così su Twitter il musicista John Legend ha salutato Aretha Franklin. Con lui numerose altre celebrities sui social media stanno esprimendo il loro dolore per la morte della cantante."Abbiamo perso un gigante", ha scritto l'attore Jeff Daniels. Barbra Streisand su Instagram ha pubblicato una foto del 2012 che la ritrae con la Franklin. "E' difficile immaginare ...

Australia : scoperta arcata dei denti di uno squalo gigante preistorico : Una rara arcata dentaria di un gigantesco squalo preistorico, che era grande il doppio del moderno squalo bianco, e’ stata scoperta per caso nella roccia presso la costa dello stato di Victoria, nel sud del continente Australiano. Le oltre 40 zanne seghettate di sette centimetri di Carcharocles angustidens, risalenti a 25 milioni di anni fa, rappresentano il primo ritrovamento in Australia di un set completo. Singoli denti di questa specie ...

Il primo volo del gigante dei cieli - entra in azione il BelugaXL : l’aereo cargo che trasporta altri aerei : È partito dall’aeroporto di Tolosa, in Francia, per il suo primo volo. Airbus ha inaugurato così quella che definisce la “nuova generazione di aerei cargo”. Il BelugaXL sostituirà, a partire dal 2019, il BelugaST, specializzato nel trasporto di componenti di velivoli prodotti in tutta Europa. Qui le fasi di costruzione del nuovo gigante dei cieli. L'articolo Il primo volo del gigante dei cieli, entra in azione il BelugaXL: ...