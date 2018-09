Il futuro dell’intelligenza artificiale si decide in Cina : Pechino ha accesso al materiale più prezioso per lo sviluppo tecnologico: i dati dei suoi 800 milioni di internauti. Leggi

Technology for All 2018 : Roma capitale delle tecnologie per la città del futuro : Sistemi di navigazione per le auto a guida autonoma, aerofotografia per la previsione delle voragini stradali, realtà aumentata per l’addestramento del personale di soccorso. E poi geodati per una mappatura più precisa del territorio e droni e laser-scanner per il monitoraggio e la manutenzione di strutture, edifici storici e siti archeologici. Sono questi solo alcuni dei temi che saranno al centro di “Technology for All 2018”, il forum dedicato ...

La Ferrari lancerà quindici nuovi modelli - molti ibridi. Elkann : "futuro all'altezza del passato" : 'Ferrari costruirà un futuro all'altezza del suo passato. Sergio Marchionne ha rivestito un ruolo fondamentale nel rendere possibile questo futuro. E di questo gli saremo sempre grati'. Così, ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - si decide il futuro! Cosa succede in caso di vittoria degli azzurri? La classifica della seconda fase : La sfida di questa sera contro la Slovenia è davvero cruciale per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento già certa del primo posto nella Pool A e con quattro vittorie all’attivo ma tutti i risultati si portano dietro nella seconda fase, quella che promuoverà le migliori sei squadre alla Final Six di Torino. Si ripartirà dalla situazione di classifica con cui le varie ...

L'ambiente debole : la crisi Sogesid e il futuro dell'Italia : ... proprio in un momento nel quale, sarebbe opportuno investire con maggior forza per recuperare competitività attraverso le azioni di economia circolare e di innovazione dei processi produttivi. Il ...

Incontro Salvini Berlusconi sul futuro del centrodestra e in vista delle nomine : Forza Italia sarebbe disposta a dare il via libera a Marcello Foa per la presidenza della Rai. In settimana nuovo appuntamento. Presenti anche la leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni, e i ...

"La galassia dei dementi" - di Ermanno Cavazzoni/ Il futuro dell'umanità nel 6177 (Premio Campiello) : "La galassia dei dementi", di Ermanno Cavazzoni: come sarà la Terra nel 6177? E gli uomini e le donne che l'abiteranno saranno "normali come noi"? Fantascienza al potere. (Premio Campiello)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 19:42:00 GMT)

Destinazione Puglia tra passato - presente e futuro - Un incontro a cura della Sezione Turismo della Regione Puglia : È un bel momento per la Puglia turistica. L'industria turistica afferma il suo ruolo d'importante motore dell'economia della Puglia, secondo quanto affermato in Banca d'Italia e gli addetti crescono del sedici per cento nei primi sei mesi dell'anno secondo Unioncamere. Il Turismo pugliese cresce anche nel ...

Vaticano-Cina - In dirittura d'arrivo lo storico accordo : cambierebbe il futuro della Chiesa : In Vaticano chi ha in mano il dossier afferma che un accordo debole è sempre meglio che nulla, anche perchè la situazione politica di Pechino potrebbe anche cambiare in futuro, naturalmente in peggio.

Le notizie di calciomercato : il futuro di Pogba ed il ritorno di fiamma dell’Inter : Le notizie di calciomercato – Il mercato è festa ma le società non stanno con le mano in mano in vista della finestra di gennaio. Mino Raiola ha già le idee chiare in merito a come proseguirà la carriera di Paul Pogba, uno dei gioielli del suo roster: il centrocampista francese, dopo la Serie A e la Premier League, sembra avviato verso la Lega spagnola. Stando a quanto rivela il Manchester Evenings, l’agente del giocatore avrebbe ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez : “Conviviamo - stiamo cercando di mettere delle buone basi per un futuro insieme”. Leggi l’intervista : “In questo ultimo anno insieme ci siamo conosciuti di più, litighiamo anche noi e anche abbastanza spesso, ma siamo sempre più solidi ed equilibrati. Nella nostra quotidianità troviamo il nostro amore. Conviviamo: adesso abbiamo preso anche casa nuova. stiamo cercando di mettere delle buone basi per un futuro insieme”. Lo ha detto Ignazio Moser, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, parlando della relazione con ...

Il futuro della Svezia riguarda da vicino quello dell’Europa : I populisti di destra si sono fermati al 17,4 per cento alle elezioni di domenica scorsa. Il terremoto non c’è stato. Ma la situazione è delicata. Leggi

Intelligenze artificiali e giochi imperfetti : il futuro delle AI - Incredibilia.it : ... fino al più recente AlphaGo sviluppato in collaborazione con Google che ha sconfitto lo scorso anno uno dei più forti giocatori al mondo di go: il sudcoreano Lee Sedol. Altro discorso è invece ...

Da Villeneuve a Leclerc : il ritorno al futuro della Rossa : Appoggiato a una transenna con i milanesi assiepati attorno a lui nel circuito monco della Darsena, Charles ci aveva detto: "Lo so che i tifosi del Cavallino mi vogliono sulla Rossa... lo comprendo dall'affetto che mi mostrano". Sembrava già più ferrarista lui con i colori Alfa Sauber addosso, dei titolari doc poco distanti: il fuoriclasse imperfetto Sebastiano Vettel e l'eterno pensionando delle corse Kimi Raikkonen. Mancavano quattro giorni al ...