Il futuro dell’innovazione è open

agi

: #startup @HeroesMaratea riapre le porte domani! Maratea per la terza edizione si trasforma in una futuristica città… - fusi79 : #startup @HeroesMaratea riapre le porte domani! Maratea per la terza edizione si trasforma in una futuristica città… - ProfPrencipe : RT @UniLUISS: “Questo incontro è opportunità di riflessione su futuro e centralità dell’innovazione. L’attuazione dei processi di modernizz… - madeinsteel : RT @GrigliatiBaldas: Appuntamento da non perdere!??Giovedì 20 a Brescia si terrà '#Innova - il futuro dell'acciaio non è più quello di una v… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Articolo in collaborazione con Samsung Chi, nel mondo del Terzo Millennio, pensa ancora di poter fare impresa curando solo il proprio orticello è rimasto indietro. Viviamo in un’economia globalizzata sempre più concorrenziale, in cui le aziende devono fare continua innovazione per rimanere competitive. Questo processo ha determinato nel tempo la trasformazione e l’aggiornamento del concetto stesso di innovazione. Il modello tradizionale, definito Closed Innovation, guardava infatti all’innovazione come a uno dei fattori principali di vantaggio concorrenziale nei confronti delle altre aziende, ma con il cambiamento dei mercati e dei modelli economici è divenuto svantaggioso e vulnerabile. Closed vsOggi, in un mercato sempre più mobile, fare innovazione vuol dire sfruttare strategicamente il potenziale dei dispositivi mobili aperti, ...