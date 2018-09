Il debito è sostenibile | ma tutto dipende dalla crescita

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ilpubblico e la manovra del governo sono entrati anche nella fitta trama di argomenti affrontati in un incontro di due ore tra il governatore di Bankitalia Ignazio Visco e i banchieri dell'esecutivo dell'Abi guidato da Antonio Patuelli. "Ilpubblico italiano è- ha detto Visco parlando a braccio - Ovviamente bisogna tener conto dellae del costo del". Il governatore non ha voluto esprimere giudizi sulle ipotesi di manovra di cui si parla in queste ore, nonostante le richieste dei banchieri presenti, riuniti a Palazzo Altieri per discutere delle nuove norme di Basilea e dell'unione bancaria europea. Bankitalia farà le proprie valutazioni sulla legge di bilancio solo dopo il suo varo, ha fatto intendere il governatore. Ma i richiami di Visco sulla tenuta del bilancio non si faranno attendere: già sabato parlerà di ...