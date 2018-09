Il Commissario Ue per l' immigrazione | ' Dai rimpatri alle frontiere più sicure le mie

Tregua sul Commissario per ricostruzione. A P.Chigi Toti e Bucci - ma il nome non c'è : Tutti soddisfatti dopo il vertice sul ponte di Genova con il premier Conte. C'è l'accordo sulla massima condivisione delle decisioni tra governo ed enti locali -

Doppio Commissario per Genova - a Toti la supervisione di un tecnico (di area M5S) : Un mese dopo il crollo del Ponte Morandi ancora nessuna certezza. C'è una data, ottobre prossimo, indicata per inaugurare la nuova struttura ma non c'è ancora un inizio dei lavori. Neanche quelli di demolizione. L'unico dato è il seguente: governo ed Enti locali hanno iniziato a parlare del decreto Genova. Per il resto i contenuti sono ancora da delineare così come non ci sono, nero su bianco, la cifra dei fondi ...

Genova - ancora fumata nera per il Commissario alla ricostruzione : Il vertice di Palazzo Chigi , assente Toninelli, ha sistemato il testo del decreto. Toti: 'Per il nome ci vorranno dieci giorni'

Ponte Morandi - Conte : "Lavoriamo compatti per Genova". Toti : "Entro 10 giorni il nome del Commissario" : "Credo che nel giro di una decina di giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto su Genova, avremo il commissario per la ricostruzione". Lo ha detto Giovanni Toti, commissario per l'emergenza, che dopo la riunione a Palazzo Chigi ha spiegato che "resterà operativo il commissario per l'emergenza a cui si affiancherà quello per la ricostruzione, che sceglieremo insieme al premier Conte nei prossimi giorni. Ma oggi - ha ...

Genova - oggi riunione a Palazzo Chigi per il Commissario : Ieri la Guardia di Finanza ha perquisito il Politecnico e il Cesi per capire chi ha sottovalutato lo stato del viadotto crollato il 14 agosto scorso -

Ponte Morandi - nuove perquisizioni. Nebbia sul nome del Commissario : Perquisizioni della Guardia di Finanza al Politecnico di Milano e al Cesi, i due enti incaricati da Autostrade di studiare le condizioni del Ponte crollato. Si cercano prove per capire chi ha ...

Conte promette che arriverà presto il Commissario per Genova. Gdf a Milano : Il premier rassicura sui tempi della ricostruzione 'vi stupiremo'. Perquisizioni da parte della Guardia di Finanza negli uffici del Politecnico di Milano e del Cesi, la società che si occupò dello ...

Salvini : «Il Commissario per Genova va scelto assieme agli enti locali» : Il nome del commissario straordinario per l'emergenza a Genova, dopo il crollo del ponte Morandi, «è giusto che venga concordato con gli enti locali»: lo ha detto il ministro dell'Interno e ...

[Il retroscena] E il ponte Morandi diventa una partita. Braccio di ferro tra Lega e Cinque Stelle per il Commissario : "Genova e i liguri - avverte Roberto Cassinelli, avvocato e deputato di Forza Italia - non possono accettare anche questa umiliazione: vedere che la politica litiga intorno al nome del commissario ...

Conte a Genova : "Entro 10 giorni il Commissario per la ricostruzione del ponte" : La città si è fermata per ricordare la tragedia in cui sono morte 43 persone. Martedì incontro a Roma tra il premier, il sindaco Bucci e il governatore Toti

Conte a Genova : entro dieci giorni Commissario per ricostruzione ponte - : Il premier ha partecipato alla commemorazione in piazza De Ferrari per le vittime del crollo del ponte Morandi. "Nessun litigio in Cdm", ha assicurato

Genova - Conte : 'Commissario con pieni poteri entro 10 giorni. Tornerò per il nuovo ponte' : 'Vogliamo offrire a Genova l'occasione di un rilancio, economico e culturale. Voglio tornare presto, ma veramente presto, per inaugurare il ponte. Lo voglio vedere più bello di prima. Questo Governo ...

Genova - Conte : «Commissario con pieni poteri entro 10 giorni. Tornerò per il nuovo ponte» : «Vogliamo offrire a Genova l'occasione di un rilancio, economico e culturale. Voglio tornare presto, ma veramente presto, per inaugurare il ponte. Lo voglio vedere più bello di...