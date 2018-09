Il commesso del megastore che ha boicottato le Olimpiadi

Ilva - Di Maio : “Stato ha commesso delitto perfetto”. Calenda : “Se la gara è viziata annullala” : Luigi Di Maio ha parlato in conferenza stampa per illustrare il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla vendita dell'Ilva: "Mittal è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato creando una procedura piena di vizi e illegittimità". Calenda: "Il 'delitto (im)perfetto' è il tuo verso la nostra intelligenza".Continua a leggere

Ilva - Di Maio : 'Mittal in buona fede. Delitto perfetto commesso dallo Stato' : Per il ministro dello Sviluppo, la gara è illegittima ma non si può annullare - "Mittal è sempre stata in buona fede. Il Delitto perfetto lo ha fatto lo Stato creando una procedura piena di vizi e ...

Ilva - Di Maio : "commesso delitto perfetto"/ Ultime notizie - Fim Cisl : "Basta scaricabarile - decida" : Ilva, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:30:00 GMT)

Ilva - Di Maio : “commesso delitto perfetto. Mittal sempre stata in buona fede - colpa è dello Stato” : “La gara sicuramente è stata fatta male, ha dei vizi e per noi è illegittima”. La responsabilità non è di Mittal, che “è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto è stato commesso dallo Stato, non dal soggetto privato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa che si tiene per illustrare il parere dell’avvocatura sulla gara di cessione dell’Ilva L'articolo ...

Di Maio : 'Sull'Ilva è stato commesso il delitto perfetto' : 'Per ora mi limito a parlare di propiziare una ripresa per il secondo semestre 2018 e l'intero 2019 per rovesciare la tendenza recessiva in atto dell'economia italiana. L'idea è di avviare ...

Ilva - Di Maio dopo parere Avvocatura : “È stato commesso il delitto perfetto. Nella gara c’è pochissimo di regolare” : Un “delitto perfetto” perché “Nella gara c’è pochissimo di regolare“. Luigi Di Maio riapre la partita sull’Ilva dopo il parere dell’Avvocatura di stato, la quale ha sottolineato in 35 pagine al momento ‘segrete’, come Nella gara di assegnazione ci siano stati dei “vizi” pur spiegando che non ci sono gli estremi per un annullamento d’ufficio dell’assegnazione ad ...

Di Maio : 'Sull'Ilva commesso un delitto perfetto. Pochissimo di regolare' : Roma, 23 ago., askanews, - 'Sono qui a spiegarvi che su Ilva è stato commesso un delitto perfetto'. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, illustrando il parere dell'...

Ilva - Di Maio attacca : “commesso delitto perfetto”/ Ultime notizie : “annullamento gara se aziende interessate" : Ilva, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:11:00 GMT)

Di Maio : "Su Ilva è stato commesso il delitto perfetto" : "Su Ilva è stato commesso il delitto perfetto". A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa per illustrare il parere dell'Avvocatura dello stato sulla procedura di aggiudicazione dell'Ilva. Un "delitto perfetto" che però, secondo il vicepremier, sarebbe stato commesso "dallo stato, creando una procedura piena di vizi e illegittimità, e non dal privato, che ...

Di Maio attacca sull'Ilva : "commesso il delitto perfetto" : 'Su Ilva è stato commesso il delitto perfetto'. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa per illustrare il parere dell'Avvocatura. 'Abbiamo ...

Russiagate - Rick Gates ammette di aver commesso reati fiscali per Manafort - capo della campagna elettorale di Trump : Conti bancari esteri non dichiarati. Frode fiscale e bancaria. Appropriazione indebita. Sono alcuni dei reati di cui si è dichiarato colpevole Rick Gates, socio d’affari e collaboratore di Paul Manafort, lobbista, consulente politico, l’uomo che guidò la campagna elettorale di Donald Trump tra il giugno e l’agosto 2016. Gates, anche lui ben inserito nella politica repubblicana e vice di Manafort quando questi era il principale collaboratore di ...