Il caso dello scoiattolo Silvia e il caos dei Cras

US Open – Comunicato ufficiale del torneo : chiarito il caso dello ‘spogliarello’ di Alizè Cornet : Comunicato ufficiale degli US Open nel quale è stata spiegata la politica legata al cambio di abito per i tennisti: assolta Alizè Cornet dopo lo ‘spogliarello’ improvvisato che le è costato il warning Alizè Cornet è una delle tenniste più chiacchierate dell’inizio degli US Open. Non di certo per i risultati ottenuti, vista l’eliminazione all’esordio, ma per uno ‘spogliarello’ improvvisato durante ...

Salvini sul caso Diciotti : “Tutti illegali sulla nave - non temo nessuno! Voglio il modello australiano!” : Diciotti, Salvini: “Per migranti illegali seguo il modello australiano, non temo assolutamente nulla, ho la coscienza a posto” “Il mio obiettivo è il No Way australiano. sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L’Italia non è più il campo profughi d’Europa. Con la mia autorizzazione non scende nessuno”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, spiegando: “Con Di Maio lavoro ...

Replica al Ministro dell’Istruzione sul caso dello Jacopone da Todi : Comunicato stampa di Giovanni Antonelli in risposta alle recenti affermazioni del Ministro dell’istruzione Marco Bussetti sulla questione dell’istituto Jacopone da Todi in Umbria. Gentilissimo Signor Ministro, sono costretto a scriverLe di nuovo per rispondere a quanto da Lei affermato nella trionfalistica dichiarazione apparsa ieri sulla Sua pagina Facebook. Davvero la Sua risposta ha lasciato esterrefatti […] L'articolo ...

Affaire Dreyfus 2.0 : il caso dello studente messo alla gogna da Casaleggio : Roma. “Il giustizialismo è un’aberrazione” ha detto recentemente Davide Casaleggio. E la storia che andiamo a raccontare lo conferma. Con una modifica sostanziale, sempre la stessa quando si parla della galassia movimentista: che è un inganno, una grande balla. Questa è la storia del primo capro esp

caso Mura - Casellati propone la riduzione dello stipendio agli assenteisti : Aveva precisato che avrebbe continuato la sua attività di velista e che sarebbe stato un testimonial in giro per il mondo con la sua barca. Non basta questa premessa che Mura fece prima della ...

Il caso dello scontrino omofobo - Forza Nuova attacca : 'Cameriere licenziato per omofollia' : Dopo la vicenda dello 'scontrino omofobo' [VIDEO] riportato dai vari quotidiani e da tutti i notiziari, il ristorante incriminato, che si chiama ''Locanda Rigatoni'', ha preso la decisione di licenziare il cameriere che ha offeso la coppia gay. L'estrema destra ovviamente non ha gradito l'allontanamento del dipendente, schierandosi dalla sua parte. 'Episodi simili non devono ripetersi' Questo episodio di omofobia gratuita ha scatenato diverse ...

caso dello scontrino omofobo : La risposta dei Proprietari e dipendenti : Il Caso dello scontrino con l’offesa omofoba Associazioni LGBT e diversi quotidiani si sono mossi per capire meglio quello che è accaduto giovedì sera. Adesso però è il turno della Proprietaria del locale, che ha ammesso tutto ed ha aggiunto che il cameriere che ha battuto la comanda è già stato licenziato. SE TI SEI PERSO COSA E’ SUCCESSO, ECCO QUI’ L’ARTICOLO DELL’ACCADUTO “Un atto inqualificabile dal quale ...