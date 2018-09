Il Calendario Polizia di Stato 2019

Presentato il Calendario della Polizia di Stato per l'anno 2019 : Quest'anno il ricavato della vendita sarà destinato al sostegno del progetto 'Yemen', teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo, oltre 22.2 milioni di persone necessitano di assistenza ...

Calendario 2019 della Polizia di Stato - al via le prenotazioni : ... teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo. L' Unicef si prefigge di raggiungere, con i propri interventi, 17,3 milioni di persone, tra cui 9,9 milioni di bambini, attraverso azioni ...

Calendario Polizia di Stato 2019 - Abruzzo in Video : Quest'anno il ricavato della vendita sarà destinato al sostegno del progetto "Yemen", teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo, oltre 22.2 milioni di persone necessitano di assistenza ...

L'attività della polizia illustrata da 12 fumettisti in un Calendario : Quest'anno il ricavato della vendita sarà destinato al sostegno del progetto "Yemen", teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo, oltre 22.2 milioni di persone necessitano di assistenza ...

Al via le prenotazioni del Calendario della Polizia di Stato 2019 : ... come ormai consuetudine destinato al Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus, andrà a sostenere il progetto "Yemen", Paese teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo e dove oltre 22,2 ...