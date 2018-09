IA | Di Maio come Macron L' Italia guarda alla strategia nazionale francese

Savona ha spiegato come riesce a convivere bene con Di Maio e Salvini : Prima elogia il premier Giuseppe Conte: “È di una pazienza e di una capacità di mediazione straordinaria, straordinaria”. Poi il ministro Paolo Savona, intervenuto al dibattito Democrazia è… di nuovo Europa replica alla domanda del giornalista Roberto Mania: “Ministro, come fa trovarsi in sintonia con Salvini e Di Maio, che sono ostili a figure così legate all’establishment come ...

Il Movimento 5 Stelle e la Lega sembrano aver trovato una quadra sulla legge di bilancio. come? Rinunciando alle promesse e seguendo le orme di Renzi.

Come Di Maio ha risposto a Moscovici sui 'piccoli Mussolini' in Italia : Roma, 13 set., askanews, - Le parole di Moscovici sui 'piccoli Mussolini' in Italia sono 'ignobili'. Lo ha detto il vice-presidente del Consiglio Luigi Di Maio conversando con i giornalisti alla ...

Myrta Merlino sfila la cravatta a Luigi Di Maio : "Passerò alla storia come la donna che lo ha spogliato" : Siparietto tra il vicepremier Luigi Di Maio e la conduttrice Myrta Merlino durante la prima puntata dell'"Aria che tira" su La7. Merlino infatti ha sfilato la cravatta a un imbarazzato Di Maio dicendo: "Passerò alla storia come la donna che ha spogliato Di Maio".

Chiusure festive di negozi e centri commerciali - Di Maio : “Ecco come funzionerà” : negozi e centri commerciali chiusi la domenica e i giorni festivi. Un’abitudine, quella dello shopping durante i giorni rossi, che si è ormai consolidata da anni. E che rischia di essere cancellata per legge, almeno in parte. La proposta di legge avanzata dalla deputata leghista Barbara Saltamartini continua a far discutere e a dividere gli italiani – e non solo gli addetti ai lavori – tra favorevoli e contrari. E anche Luigi ...

Caro Di Maio - il governo non deve dirci come passare la domenica : Luigi Di Maio, ormai lo abbiamo capito, è un soluzionista. Uno, cioè, che porta consensi al proprio operato e al Movimento 5 Stelle ricorrendo all’ipersemplificazione come stile di comunicazione politica ed evidentemente anche come approccio alla (nostra) vita. Salvo poi infilarsi in labirinti (apparentemente) senza uscita, fatti di contraddizioni col passato e probabili pasticci sul futuro, dai quali sbuca semplicemente passando ad altro. ...

Macron come Di Maio - ma se tocca le pensioni perde le Europee : E se Emmanuel Macron, alla fine, sulla questione delle pensioni d'oro (ma nessuno le definisce così qui in Francia), somigliasse un po' al nostro Giggino Di Maio, il ministro del Lavoro che non ha mai lavorato e che vuole tagliare gli assegni sopra i 4mila euro (netti) per finanziare il cosiddetto "reddito di cittadinanza", un sussidio di disoccupazione di lunga durata, un migliaio di euro per i "fainéants" che è, invece, ...

Matteo Salvini - il politologo svela il piano diabolico : come si prenderà gioco di Luigi Di Maio e Forza Italia : Il doppio gioco di Matteo Salvini è un 'win/win': il leader della Lega , secondo Giovanni Orsina , è destinato a vincere in ogni caso. Il politologo e ordinario di Storia contemporanea alla Luiss di ...

Di quanta acqua è composto davvero il corpo umano? Spoiler : non del 90% come dice Di Maio : (Foto: Tiziana Fabi/Getty Images) “L’obiettivo del ritorno all’acqua pubblica è anche un tema culturale del Paese, perché l’acqua è quello di cui noi siamo costituiti per oltre il 90%. L’acqua è un bene necessario alla sopravvivenza dell’individuo”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, che è anche l’attuale ministro dell’Economia e delle finanze, è intervenuto lunedì sera nel corso della ...

Di Maio : "Arriva la legge Spazza Corrotti" | "Poliziotti infiltrati come moderni Donnie Brasco" : Con un post su Facebook viene annunciato il ddl contro la corruzione: la prima versione introduce la non punibilità di chi denuncia e collabora

Quando Renzi parlava come Di Maio (Video) : Europa e migranti: tema caldo, anzi caldissimo, che divide animi e forze politiche. Se oggi il Pd critica aspramente la politica del governo Conte sui migranti, un nostro lettore ci segnala che l'ex segretario dem ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, su Europa e flussi migratori non la pensava così diversamente da quello che dicono oggi autorevoli esponenti di governo come il vice premier Luigi Di Maio e cioè: se l'Europa non cambia ...

È morta la deputata 5 Stelle Iolanda Nanni. Di Maio : "Ha lottato come una guerriera fino alla fine : È morta la deputata del Movimento 5 Stelle Iolanda Nanni, eletta nella circoscrizione Lombardia 4. La notizia è stata diffusa nella serata del 27 agosto dai consiglieri pentastellati di Regione Lombardia. Iolanda Nanni, nativa di Pavia, avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 29 novembre."Con grande dolore e commozione - si legge nella nota - il Movimento 5 Stelle Lombardia annuncia che la collega Iolanda Nanni è mancata oggi, ...