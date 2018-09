I residenti del Vasto al Governo | Riprendere controllo territorio

Il Papa ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di abusi sui minori : Papa Francesco ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di abusi sui minori e adulti vulnerabili. La riunione, la prima di questo tipo, si terrà dal 21 al 24 febbraio a Roma: The post Il Papa ha convocato una riunione con i presidenti delle Conferenze Episcopali di tutto il mondo per parlare di abusi sui minori appeared first on Il Post.

Piazza Pazienza - l'incubo dei residenti. Orde di ragazzini urlano e cantano nel cuore della notte : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Urla e cori. Non c'è pace per i residenti dell'area di Piazza Pazienza dove Orde di giovanissimi, nella notte, si radunano posteggiando i motorini e stazionando per ore. Il ...

Napoli - tornano le notti della movida ed è subito scontro con i residenti del centro storico : Dopo una sostanziale tregua estiva tra i gestori dei baretti del centro storico e i residenti si comincia a respirare un nuovo clima di tensione in città. I decibel al massimo sparati dai locali del ...

Terremoto : i presidenti delle Regioni ‘preoccupati’ per le scuole : “Rappresentiamo la nostra viva preoccupazione per quella che appare come una non adeguata considerazione del problema della sicurezza sismica degli edifici scolastici”. E’ quanto affermano i presidenti delle Regioni Umbria, Catiuscia Marini, Marche, Luca Ceriscioli, Lazio, Nicola Zingaretti, e il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli in una lettera congiunta al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ...

Terremoto - sopralluoghi senza sosta. A Montecilfone i residenti della zona rossa chiedono impegno alla Regione per l'abbattimento del ... : La paura del Terremoto non dà tregua al Molise . Ieri pomeriggio la scossa di 3.3, avvenuta alle 17.54, a 4 chilometri da Montecilfone e, distintamente avvertita dalla popolazione, nei paesi del ...

C'è una maledizione che incombe sui presidenti della Camera (per chi ci crede) : "Sei il presidente della Camera come era la Boldrini, a volte penso che questa carica non porti fortuna; Bertinotti, Fini, Boldrini... Occhio che non porta fortuna...". È la stoccata riservata due giorni fa dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al presidente della Camera Roberto Fico, che lo aveva esortato a far sbarcare i migranti a bordo della Diciotti?. E una "maledizione dei presidenti della Camera" ...

Anagni Sospensione della Ztl - Di Giulio : "residenti e turisti hanno bisogno di altre proposte!" : Una scelta politica così devastante non si annuncia a cuor leggero ma, semmai, si confronta anche con chi in consiglio comunale o altrove è portatore di idee e soluzioni alternative. Anagni CAMBIA ...

Serie A sempre più ricca : ma cosa fanno nella vita i presidenti dei 20 club del campionato? : Serie A che pian piano sta accrescendo il proprio blasone tornando a toccare gli apici degli anni ’90 quando il nostro calcio era al top in Europa La Serie A sta pian piano tornando a farsi sentire in Europa, con investimenti di un certo spessore durante la recente sessione di calciomercato. Cristiano Ronaldo è di certo il fiore all’occhiello della sessione estiva, ma non è l’unico big del nostro ricco campionato. In ...

Crollo ponte Genova : no ai funerali di Stato per le vittime residenti a Torre del Greco : No ai funerali di Stato per le quattro giovani vittime del Crollo del ponte Morandi residenti a Torre del Greco: i familiari di Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione hanno deciso che le esequie dovranno svolgersi nella città vesuviana. L’annuncio è Stato dato dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba. L'articolo Crollo ponte Genova: no ai funerali di Stato per le vittime residenti a Torre del ...

Acqua torbida dai rubinetti di un comune del Napoletano : l'allarme dei residenti : Acqua torbida, quasi marrone, dai rubinetti delle case di via IV Novembre, a Marano. l'allarme è stato lanciato dai residenti della zona. Numerose le segnalazioni al personale dell'ufficio tecnico ...

Problematiche di Marina di Ragusa : Sindaco incontra delegazione residenti : Alcune Problematiche di Marina di Ragusa al vaglio del Sindaco Cassi’ dopo l’incontro con una delegazione di residenti voluto dal consigliere Chiavola

VERTICI FS - BATTISTI E CASTELLI Presidenti/ Toninelli : le tre "E" del ministro dei trasporti : Nomine Ferrovie dello Stato: Toninelli annuncia Cda Fs, "BATTISTI ad, CASTELLI presidente". Ultime notizie, l'annuncio su Facebook "brucia" la nota del Mef: ecco il piano post-Mazzoncini(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:20:00 GMT)

Proteste di commercianti e residenti delle Fornaci per i metodi di pulizia dei cassonetti : Savona. commercianti e residenti delle Fornaci protestano per le modalità con le quali il personale di Ata in questi giorni avrebbe pulito i cassonetti di corso Vittorio Veneto. Secondo i loro ...

Modena e Nevi nominati vice presidenti vicari del Comitato Umbria di Forza Italia : La senatrice Fiammetta Modena e l'onorevole Raffaele Nevi sono stati nominati vice presidenti vicari del Comitato Umbria di Forza Italia. Ad indicarli è stata la presidente, l'onorevole Catia Polidori.