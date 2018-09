I misteri dell' osservatorio solare

Alieni? No - FBI : la misteriosa chiusura dell'osservatorio solare nel Nuovo Messico : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Astronomia - la strana storia dei reperti lunari dell’Apollo 11 misteriosamente scomparsi dopo la missione del 1969 : È avvenuto uno strano episodio dopo che Neil Armstrong e l’equipaggio dell’Apollo 11 tornarono dalla luna con rocce lunari: molti dei reperti consegnati ad ogni stato americano sparirono nel nulla. Ora, dopo anni di ricerche, un ex ricercatore della NASA è vicino al suo obiettivo di localizzare la posizione di tutte e 50 le rocce. Nelle ultime settimane, due delle rocce scomparse dopo la missione del 1969 sono state ritrovate in Louisiana e ...

Vacanze vip - Barbara D'Urso : svelato il nome dell'uomo misterioso che era con lei : A legarli per sempre ci sono poi i due adorati figli che, la D'Urso lo aveva dichiarato di recente, non vogliono saperne del mondo dello spettacolo e dello showbiz che evde protagonista e sempre ...

Sofiya Melnyk e Pascal Albanese/ Ultime notizie - giallo di Cornuda : i misteri sulla morte della coppia : Sofiya Melnyk e Pascal Albanese: dopo molti mesi è ancora lontana la verità sul giallo di Cornuda e sulla morte della coppia. Le parole degli avvocati a La vita in diretta.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:54:00 GMT)

Da 4 anni nessuna traccia di William : trovata una misteriosa auto bruciata vicino al luogo della scomparsa : William Tyrrell è scomparso il 12 settembre di 4 anni fa. Finora nessuna traccia del bambino, anche se le indagini potrebbero essere arrivate a una svolta importante con il ritrovamento di una misteriosa auto abbandonata e bruciata nei pressi del luogo della scomparsa del piccolo.Continua a leggere

Raffaele Paci : «Nell'ex miniera di Sos Enattos - a Lula - si nasconde un potenziale tesoro che ha a che fare con i misteri dell'Universo». : Con la ricerca e l'innovazione possiamo davvero connetterci con il resto del mondo.» In Sardegna, nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, non c'è soltanto il Progetto ET, per il quale nel ...

KATE MIDDLETON - FUGHE misteriOSE DA WILLIAM?/ Un amico svela il "piccolo" segreto della Duchessa di Cambridge : È la perfetta consorte dell'erede al trono, ma KATE MIDDLETON nasconde un piccolo segreto. Ecco cosa ha raccontato un amico sulle FUGHE MISTERIOSE della Duchessa di Cambridge.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:57:00 GMT)

Risolto l’enigma della Gioconda : ecco quale patologia ha reso misteriosa e affascinante la Monna Lisa : Simbolo di bellezza enigmatica, la Monna Lisa di Leonardo da Vinci soffriva di problemi di salute che ne hanno caratterizzato il fascino: secondo l’ipotesi avanzata da Mandeep R. Mehra, direttore medico dell’Heart & Vascular Center del Brigham and Women’s Hospital, in una lettera al direttore pubblicata sulla rivista Mayo Clinic Proceedings, la Gioconda soffriva di tiroide, specificamente di ipotiroidismo (scarso ...

A Venezia oggi è il giorno de 'L'amica Geniale' della misteriosa Elena Ferrante : Bisognerà attendere l'autunno per vedere la trasposizione televisiva dell'Amica geniale, il best seller mondiale di Elena Ferrante. Le prime due puntate della serie, dirette da Saverio Costanzo, sono ...

Il cubo viola di Fortnite lascia delle misteriose rune sul terreno : La quinta stagione di Fortnite sta per finire e se c'è qualcosa che Epic Games ha dimostrato, è che sa come "uscire" con il botto. Da quando una violenta tempesta di fulmini ha prodotto un cubo vivente e misterioso, il fenomeno del suo movimento continua a sconcertare e incuriosire i tantissimi giocatori. Anche se il cubo stesso ha fatto il suo lento percorso intorno alla mappa negli ultimi giorni, è sorto un nuovo mistero: nella mappa sono ...

Giove - la scienza chiarisce i misteri della sua formazione - : Un team di astrofisici delle Università di Berna e Ginevra ha dimostrato che il pianeta, nella sua fase di accrescimento, avrebbe perturbato la nebulosa solare

La misteriosa storia della cicatrice di Kate Middleton : Abbiamo tutti ammirato e amato negli anni i capelli lunghi, mossi e ludici della Duchessa di Cambridge, diventati suo segno distintivo e motivo di adorazione per molte beauty addicted e non solo. Chi non ha desiderato almeno una volta una chioma come la sua? Avete, però, mai notato che Kate Middleton raramente raccoglie i capelli? O che al massimo si avventura nell’universo degli chignon e dei semi raccolti morbidi? E lo fa, a quanto pare, ...

Fedez ed il misterioso messaggio su Instagram prima delle nozze : “sono stato distante per chi forse non lo meritava” : Fedez ed il suo ultimo post su Instagram, il messaggio misterioso del rapper ad una settimana dal matrimonio con Chiara Ferragni “Negli ultimi mesi sono successe tante, troppe cose. – ha scritto Fedez su Instagram – Non sono mancati i momenti belli come quelli difficili, alcuni eventi mi hanno segnato e insegnato allo stesso tempo. Mi rimprovero tante cose e me ne prometto tante altre. Sono stato distante, mi sento di ...

SUMER : LA misteriOSA TERRA DEGLI DÈI DELL’UNIVERSO : SUMER: LA MISTERIOSA TERRA DEGLI DÈI DELL’UNIVERSO È ormai certo che le “parole antiche” che per milioni di anni costituirono la lingua della cultura e DEGLI scritti religiosi altro non erano, in realtà, che la lingua di SUMER. E non vi è dubbio che gli “antichi dèi” fossero proprio gli dèi SUMERi: non sono state mai trovate, infatti, testimonianze, tradizioni o genealogie più antiche di quelle riguardanti gli dèi ...