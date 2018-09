I due governi

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 settembre 2018) È la dinamica di due, quella che si materializza attorno alla grande frenata su Tria (e non solo). Sentite Giancarlo Giorgetti, uno che va in tv solo quando il momento è cruciale. Ospite di Otto e Mezzo, risponde così, sul punto di maggiore tensione del governo: "Si può anche arrivare allo sforamento del due per cento, ma non con provvedimenti di tipo demagogico per acquisire consenso". Entrando nel merito del reddito di cittadinanza, spiega che ci sarà, ma, per un governo che ha l'ambizione di durare cinque anni, non tutto e subito, "l'importante è che si cominci il sentiero". Non che si obbedisca a una pretesa.E adesso sentite lo spin o, se preferite, l'umore di giornata che fonti M5s, le più esperte in materia di comunicazione, affidano ai giornalisti, a voce e in chat, con l'obiettivo – ormai funziona così – ...