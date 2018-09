romadailynews

: I CAMPIONI OMAGGIO: Storia e Virtù: E’ piccolo, è gratis, è sempre ben gradito. Che cos’è… - romadailynews : I CAMPIONI OMAGGIO: Storia e Virtù: E’ piccolo, è gratis, è sempre ben gradito. Che cos’è… - scontOmaggio : Biglietti cinema gratis “L’uomo che uccise Don Chisciotte” - OmaggioMania : Campione omaggio Eucerin e diario gratis da Giunti -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) E’ piccolo, è gratis, è sempre ben gradito. Che cos’è? Il campione, naturalmente: quel regalo a cui nessuno può dire di no. C’è qualcuno però, che non solo lo accetta, ma lo brama, lo insegue, ne va a caccia. Perché se il campioneè antico quanto il commercio, ed è la prima e ancora oggi più efficace forma di pubblicità, nel XXI secolo non è più soltanto un assaggio gratuito per conoscere un prodotto nuovo o farsi coccolare dall’azienda che lo produce: può diventare una vera e propria strategia di risparmio. L’avvento di internet, infatti, non solo ha moltiplicato a dismisura le offerte, ma ha anche tolto ogni limite alla quantità diche ci si possono portare a casa. Di fatto la rete web può diventare davvero il paese di Bengodi dove raccogliere innumerevolidei prodotti più disparati: dalla pizza ai libri, dall’olio ai pannolini, dai cosmetici ...