Huawei Mediapad M5 Lite | il tablet economico di alta qualità

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Se siete alla ricerca di unma di buona, con una dotazione di tutto rispetto, vi consigliamo di prendere in considerazione ilM5di. Si tratta di un nuovo prodotto basato su sistema operativo Android che è compatto e leggero: offre uno schermo da 10,1 pollici e pesa 500 grammi. Il rivestimento in lega di alluminio è sintomo di una buonacostruttiva, il colore Champagne Gold soddisfa chi guarda con un occhio di riguardo alla moda e al design. La sostanza tuttavia non manca, dato che nelle prove d’uso che abbiamo condotto sono emersi un audio superlativo e una buona autonomia. Nel primo caso l’informazione è di vostro interesse se intendete usare ilper ascoltare musica o vedere film e video: sarete ripagati con una delle migliori esperienze audio del settoregrazie anche ai quattro altoparlanti ...