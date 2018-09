Honor Play si aggiorna già ad Android Pie 9 0 in Polonia | i dettagli

Honor Magic 2 : display AMOLED FullView e fotocamera a scomparsa : Un sample non funzionante e un’immagine di Honor Magic 2 erano stati fatti vedere dalla stessa Honor a IFA 2018. Oggi trapelano nuove indiscrezioni su quello che sarà il nuovo device di Honor che potrebbe veramente stupire tutti. Infatti il nuovo Magic 2 avrà quasi sicuramente una fotocamera a scomparsa in stile Oppo Find X, ancora non è chiaro se il modulo a scomparsa sia automatizzato e se contenga solo la camera anteriore o anche quella ...

Nuove indiscrezioni su Honor Magic 2 e il suo display AMOLED FullView : Stando alle ultime indiscrezioni, Honor Magic 2 potrà vantare un display AMOLED da 6 pollici FullView che occupa quasi interamente la superficie frontale L'articolo Nuove indiscrezioni su Honor Magic 2 e il suo display AMOLED FullView proviene da TuttoAndroid.

Fastidiosa finestra di scansione Wi-Fi su Honor 10 e Honor Play? Soluzione definitiva pure per registrazione chiamate : Il problema dell'invadente e continua finestra di scansione Wi-Fi su Honor 10 e Honor Play hai i giorni contati? L'errore di visualizzazione della schermata ha interessato i due specifici device del produttore ma anche alcuni colleghi della generazione Huawei, come pure raccontato. Per rimediare all'errore software davvero fastidioso, gli sviluppatori si sono messi al lavoro e hanno sfornato un paio di aggiornamenti utili e definitivi per il ...

Honor Play Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Honor Play è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Honor Play Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Honor Play? Stai pensando di Comprare Honor Play? In entrambi i casi, ottima scelta! E’ davvero un […]

Come fare screenshot su Honor Play : Guida per scattare screenshot su Honor Play. Come catturare screenshot su Honor Play. Salvare schermate su Honor Play screenshot Su Honor Play Honor Play è ufficiale Come nuovo gaming smartphone dalle caratteristiche di buon livello e dal prezzo abbordabile che la società cinese ha ufficializzato ad IFA 2018 di Berlino. Si tratta di uno dispositivo pensato […]

Punite Huawei e Honor da 3DMark per benchmark truccati : P20 - P20 Pro - Nova 3 e Honor Play fuori : La vicenda dei benchmark truccati per gli smartphone Huawei e Honor inizia a manifestare le sue prime conseguenze. Dal popolare tool 3DMark per i test sulle performance dei device sono stati fatti fuori ben 4 smartphone del produttore cinese, più esattamente il Huawei P20, il P20Pro, il Huawei Nova 3 e pure il recentissimo Honor Play. In settimana abbiamo riportato la spinosa questione: gli esperti di Anandtech avevano notato come i risultati ...

Honor 8X e 8X Max ufficiali : Display oltre 7 pollici e prezzi da 180 euro : Honor ufficializza 8X e 8X Max: Smartphone con Display enorme, notch, caratteristiche da fascia medio-bassa e molto economici Honor 8X e 8X Max ufficiali: Display oltre 7 pollici e prezzi da 180 euro Honor annuncia ufficialmente due mega smartphone, 8X e 8X Max, che sono i due nuovi dispositivi dell’azienda Cinese caratterizzati da un bel […]

Huawei Honor Play ufficiale in Italia : prezzo e caratteristiche : Huawei Honor Play è ufficiale in Italia anche tramite i più famosi rivenditori Italiani: ecco il prezzo di vendita ufficiale e le sue caratteristiche hardware principali.Segnaliamo che a partire da domani 6 settembre 2018 presso al grande distribuzione organizzata in Italia inizierà la commercializzazione ufficiale del nuovo Huawei Honor Play.Honor Play ecco il prezzo di listino ufficiale in Italia e dove trovarlo anche scontato fin da subitoIl ...

Recensione Honor Play : uno scherzetto poco simpatico (sì - ma per la concorrenza) : Ecco la nostra Recensione di Honor Play, un fulmine a ciel sereno che porterà non pochi grattacapi ai brand che sgomitano nella fascia media. E' uno smartphone che ha tutto e online costa già meno di 300 Euro, un best buy fatto e finito. L'articolo Recensione Honor Play: uno scherzetto poco simpatico (sì, ma per la concorrenza) proviene da TuttoAndroid.

Confronto : OnePlus 6 - Samsung Galaxy Note 9 - POCOPHONE F1 e Honor Play : Attualmente, nel commercio di smartphone, le aziende produttive cercano di poter soddisfare ogni richiesta dei propri acquirenti, aggiungendo tutti i comfort inimmaginabili. La maggior parte degli smartphone di ultima generazione, puntano soprattutto al mantenimento della carica della batteria, il mantenimento di una determinata temperatura e a un funzionamento accurato e costante.I primi in classifica, per qualità e performance sono Samsung ...

Honor Play sembra un osso duro - ecco i primi giorni con lui in video : Uno dei protagonisti di IFA 2018 è Honor Play, dopo l'annuncio del prezzo contenuto e la disponibilità immediata per l'Italia le sue quotazioni sono salite. Noi lo stiamo usando da un paio di giorni e vi raccontiamo come ci stiamo trovando, con un video L'articolo Honor Play sembra un osso duro, ecco i primi giorni con lui in video proviene da TuttoAndroid.