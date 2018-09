Honor 10 e Honor View 10 ai migliori prezzi online | l’offerta lampo

Honor Play si aggiorna già ad Android Pie 9.0 in Polonia : i dettagli : Il nuovo Honor Play sta già ricevendo l’aggiornamento ad Android Pie 9.0 ufficiale in Polonia: ecco i primi dettagli sui feedback che stanno arrivando.Buone notizie per tutti i possessori italiani che di recente hanno acquistato o sono interessati ad acquistare il nuovo Honor Play (in offerta a 285 euro seguendo questo LINK).Honor Play l’aggiornamento ad Android Pie con Emotion 9.0 è iniziato: al momento solo in PoloniaSembra infatti ...

Strabiliante Honor 10 con Android 9 Pie - la versione definitiva già certificata : Un passo in vanti considerevole quello di Honor 10 con Android 9 Pie e non intendiamo per il sistema operativo nuovo di zecca Google la versione sperimentale beta ma quella finale pronta per il rilascio pubblico. La distribuzione dell'importante update per il device e per il collega Honor View 10 (alias Honor V10) sarebbe vicinissima: lo conferma la mossa della certificazione del pacchetto appena ricevuta. Come sottolinea il sito ...

Honor Magic 2 : display AMOLED FullView e fotocamera a scomparsa : Un sample non funzionante e un’immagine di Honor Magic 2 erano stati fatti vedere dalla stessa Honor a IFA 2018. Oggi trapelano nuove indiscrezioni su quello che sarà il nuovo device di Honor che potrebbe veramente stupire tutti. Infatti il nuovo Magic 2 avrà quasi sicuramente una fotocamera a scomparsa in stile Oppo Find X, ancora non è chiaro se il modulo a scomparsa sia automatizzato e se contenga solo la camera anteriore o anche quella ...

Torna attuale Honor 10 con l’aggiornamento 146 : elenco ufficiale delle novità : Ci sono buone notizie oggi 18 settembre per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di portarsi a casa un Honor 10, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è possibile scaricare un nuovo aggiornamento. Al dì là della distribuzione del pacchetto software di agosto, concepito per assicurare al pubblico GPU Turbo, infatti, era trascorso un po' di tempo dall'ultimo rollout. Ecco perché il pacchetto software 146 fa notizia, al netto ...

Honor ha reso noto che Honor Magic 2 sarà presentato ufficialmente venerdì 26 ottobre 2018, mettendo così fine alle tante voci che ruotano sul suo possibile lancio

Honor 7X sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento software che introduce la GPU Turbo, le ultime patch di sicurezza e non solo.

Interessantissima la Super Night Mode per smartphone Honor : in arrivo aggiornamenti : In casa Honor si lavora da tempo per assicurare una funzionalità molto attesa ed interessante ad un numero crescente di dispositivi. Mi riferisco alla Super Night Mode, con cui gli scatti della fotocamera in modalità notturna sono effettivamente destinati a fare la differenza rispetto a quanto constatato in questi anni coi top di gamma del produttore. Per Honor 10, ad esempio, se ne parla già da fine agosto, a cavallo dell'aggiornamento che ha ...

Stando alle ultime indiscrezioni, Honor Magic 2 potrà vantare un display AMOLED da 6 pollici FullView che occupa quasi interamente la superficie frontale

Honor View 10 si aggiorna : arriva GPU Turbo e la AIS per la camera : Honor View 10 sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware che apporta alcune interessanti novità come la GPU Turbo, la AIS per la camera e più sicurezza.Buone notizie per tutti i possessori italiani e non di un Honor View 10, dato che abbiamo alcuni primi feedback che Huawei ha iniziato a rilasciare a livello internazionale un nuovo aggiornamento firmware.Honor View 10 si aggiorna a metà settembre 2018: ecco le principali novità del nuovo ...

Si svendono Honor 9 Lite e Huawei P20 Lite sul web : che prezzi oggi 16 settembre : Gli utenti interessati alla fascia media del mercato smartphone guardano con interesse crescente i prodotti Honor e Huawei, soprattutto in riferimento al range di prezzo compreso tra i 150 e i 250 euro, come si potrà notare attraverso il nostro approfondimento di oggi 16 settembre dedicato a modelli come i vari Honor 9 Lite e Huawei P20 Lite. Quali sono le migliori offerte disponibili in Rete per questi prodotti? Proviamo a scoprirlo insieme, ...

In attesa dell'esordio ufficiale sul mercato cinese, Honor Band 4 è già protagonista di un primo interessante unboxing. Ecco tutte le immagini

Finalmente GPU Turbo per Honor 9 Lite : tutto sul nuovo aggiornamento di settembre : In queste settimane ci siamo concentrati su Honor 9 Lite esclusivamente dal punto di vista commerciale, come avrete notato dal nostro ultimo punto della situazione in merito alle migliori offerte disponibili sul web. Complice un prezzo molto aggressivo in relazione alla sua scheda tecnica, questo device ha fatto registrare interessanti vendite che gli hanno fatto guadagnare ben presto apprezzabili quote di mercato. Tuttavia non bisogna ...

Nokia 3.1 inizia ad aggiornarsi a Androdi 8.1 Oreo in diverse nazioni, mentre la GPU Turbo fa il suo esordio su Honor 9 Lite in Italia.