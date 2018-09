“Ho mal di testa” Poi | all’alba | la brutta scoperta Il corpo di Luigi trovato così

caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Un dolore improvviso, sordo, tanto forte da svegliarlo nel cuore delle notte. Sembrava una normale emicrania, solo più forte del solito, poi la tragedia.ladel cadavere. PerNagni anconetano doc, ma da tempo residente a Cerveteri, non c’è stato nulla da fare. Si era trasferito nel Lazio per lavoro, era dirigente di Alitalia, responsabile dei piani di volo all’aeroporto di Fiumicino. Lascia la moglie, tre figli, due sorelle e gli anziani genitori.La morte diè stata uno choc per i tanti amici anconetani. Legami storici e indissolubili che rinnovava ogni estate, quando tornava in città per trascorrere le ferie nella “sua” Portonovo, dove organizzava revival a base di moscioli che lui stesso pescava. Sub professionista, aveva una passione smisurata per il mare, ma anche per la montagna: sci e arrampicate erano i suoi hobby, come anche le partite a calcetto ...