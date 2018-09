Hill House | anticipazioni e promo del thriller Netflix VIDEO

The Haunting of Hill House - il teaser della serie horror : Poco prima di Halloween arriverà su Netflix una nuova serie tv destinata a mettere non pochi brividi agli spettatori: si tratta di The Haunting of Hill House, l’adattamento seriale di un classico dei libri dell’orrore, scritto da Shirley Jackson nel 1959 e che ha ispirato diverse pellicole come Gli invasati del 1963 e Haunting – Presenze del 1999. I dieci episodi saranno scritti e diretti da Mike Flanagan, veterano del genere ...