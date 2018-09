Gualdo Tadino | nuovo format per la diretta dei Giochi de le Porte

Diocesi Assisi Nocera Gualdo Tadino - cambiano i parroci : Don Cesare Provenzi, priore della cattedrale di San Rufino è stato nominato vicario episcopale per l'economia al posto di don Aldo Mataloni, mentre don Marco Armillei prende il posto di don Jean ...

Gualdo Tadino - vietato l'accattonaggio : Gualdo Tadino Fenomeni di accattonaggio e mendicità vietati a Gualdo Tadino . Il sindaco Massimiliano Presciutti ha firmato oggi l'ordinanza N° 125 per il contrasto al degrado urbano causato da ...

Ferragosto a Gualdo Tadino : Gualdo Tadino In questo lungo periodo che abbraccia il Ferragosto , Gualdo Tadino apre al pubblico tutti i suoi musei, visitabili gratuitamente tutti i giorni fino al 19 agosto, grazie alla convenzione ...

Gualdo Tadino - installati 4 speed check : Gualdo Tadino Quattro speed - check sono stati installati in due delle arterie urbane più problematiche, dal punto di vista del traffico e della sicurezza stradale, di Gualdo Tadino , ossia: Viale Don ...

Gualdo Tadino - sabato 11 c'è 'Bimbi in festa' : Spettacoli, laboratori sportivi, di Disegno, stampa, Letture Animate e tanto altro per tutte le età, a ingresso libero, si terranno in tanti luoghi di Gualdo Tadino, all'aperto e al chiuso. Una ...