Green Carpet Fashion Awards | tornano gli Oscar della moda eco

: Milano Fashion Week al via, numeri da record tra sfilate e compleanni, aspettando il Green Carpet. - 02_6969 : Milano Fashion Week al via, numeri da record tra sfilate e compleanni, aspettando il Green Carpet. - secolourbano : RT @GallianoRenato: Green Carpet Award. #milanocapitalemoda si parte con evento internazionale dedicato alla sostenibilità nella moda https… - RobRe62 : RT @GallianoRenato: Green Carpet Award. #milanocapitalemoda si parte con evento internazionale dedicato alla sostenibilità nella moda https… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Latorna a riaffermare il suo impegno nel suo voler essere eco-sostenibile con la seconda edizione deiche si terranno al Teatro alla Scala domenica 23 settembre: 13 premi relativi a 13 diverse categorie sono stati svelati in una conferenza stampa a Milano insieme alla lista di grandi ospiti internazionali come le attrici Julianne Moore e Cate Blanchett o la top model Cindy Crawford. “Il cambiamento non è più all’orizzonte. Il cambiamento è qui. Lo dimostra la nuova edizione dei GFCA. E lo dimostra ancora di più la catena produttiva dell’industria del lusso italiana, una filiera che si rivela sempre più resiliente, agile e attenta alle tematiche eco sostenibili. A livello globale, il Made in Italy è davvero all’avanguardia in fatto di sostenibilità”, ha dichiarato Carlo Capasa, Presidente di Camera NazionaleItaliana. I GFCA si sono già ...