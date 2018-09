“Grazie ad Alberto Angela | dopo 75 anni | ho riconosciuto in un murales il nazista che

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 settembre 2018) "Sono sicura, non può trattarsi che di lui: l'uomo ritratto neldi una villa a Broccostella e mostrato dain tv è il militareche 75fa, durante la Seconda guerra mondiale, tentò di rapire mia madre davanti ai miei occhi". Lo sguardo della tenera Anita non lascia trapelare alcun segno di incertezza quando decide di raccontarci la sua storia. A 7 decenni di distanza, infatti, una puntata di Ulisse: il piacere della scoperta ha finalmente diradato (benché solo parzialmente) un enigma che questa lucida e spigliata 80enne di Caira portava dentro di sé da troppo tempo: cercare di identificare quel soldato tedesco che nel 1944 avrebbe potuto rovinarle la vita, ancora più di quanto non stesse già facendo la guerra.Nonostante sia passato così tanto tempo da quando Anita Nardone venne costretta a portare ...