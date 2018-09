Grande festa ai Rizzi con ' Culturambiente'

Il Messaggero compie 140 anni : Grande festa a Cinecittà con il presidente della Repubblica : Il Messaggero festeggia i suoi 140 anni di storia. Giovedì 20 settembre cornice d'eccezione sarà il set dell'Antica Roma degli gli studi di Cinecittà, luogo simbolo della città. Alla presenza del ...

Pietrasanta : in 20mila per la Festa del Pontile - Grande successo per gli eventi a Tonfano : ... disseminate per la Marina, le fotografie di TramontiItaliani, gli spettacoli itineranti di Archimossi e le suggestioni medievali della Contrada de La Cervia. Incredibile il colpo d'occhio quando dal ...

Gioca Volley S3 in Sicurezza - il tour riparte da Torino : sarà festa Grande alla Reggia di Venaria : "Siamo molto felici che il Gioca Volley S3 in Sicurezza 2018 faccia tappa a Torino in concomitanza con la fase Finale dei Campionati del Mondo Maschili " ha dichiarato il presidente della Fipav, ...

Grande successo per la festa dello sport di Sarre : Nonostante il caldo torrido di ieri, sabato 15 settembre, l' Area 6 Tu di Sarre , in Frazione La Remise , è stata letteralmente presa d'assalto per la festa dello sport, legata quest'anno al Donoday. Un'occasione unica per valorizzare le associazioni sportive che operano sul territorio e che promuovono i valori degli stili di vita sani, abbinata all'attività di ...

Luca Carboni/ Video "Una Grande festa" - che significato nasconde? (Wind Summer Festival 2018) : Luca Carboni, l'artista emiliano non si ferma più e sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Il suo Una grande festa è stato uno dei tormentoni estivi. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 08:54:00 GMT)

Dimarco gela San Siro - avvio di stagione da incubo per l’Inter : il Parma fa festa e pensa in Grande [FOTO] : 1/12 Spada/LaPresse ...

L'Odissea compie 25 anni - Grande festa per il "compleanno" dello storico locale : ... L'Odissea ripercorrerà con una mostra audiovisiva che durerà tutto l'anno, squarci di 'vita' del locale che ha visto passare una miriade di vip del mondo della musica, del cinema, del cabaret come i ...

Mondiali Volley 2018 - l’Italia parte alla Grande : 3-0 al Giappone e festa al Foro Italico : L'ItalVolley riparte dallo Zar Ivan Zaytsev. Nella suggestiva cornice del Centrale del Foro Italico, davanti a quasi dodicimila spettatori, gli azzurri di Gianlorenzo Blengini hanno debuttato nel Mondiale in casa con un perentorio 3-0 al Giappone (25-20, 25-21, 25-23 i parziali). In grande spolvero oltre all'opposto spoletino anche Simone Giannelli. festa grande anche per le ragazze dell'Italia under 19 che si sono laureate campionesse d'Europa ...

Grande successo per 'Volontari sulle mura' - la festa del Cesvot al baluardo San Paolino : ... dalle nostre associazioni, " spiega il presidente Severi " la Grande affluenza di oggi è una ulteriore testimonianza della Grande attenzione e vicinanza che ha la nostra città verso questo mondo. Ci ...

GP Misano - la Grande festa del Motomondiale : le immagini dal circuito Simoncelli : Dall'entusiasmo sulle tribune ai tifosi più scatenati e colorati, dalla concentrazione ai box alle bellezze del paddock di Misano. Tutte le più belle immagini dal circuito del 13esimo appuntamento del ...

Milano - è il giorno di Starbucks : piazza Cordusio "off limits" per la Grande festa di apertura : Dalle 16 blocco alle auto, dalle 19 ai pedoni. Poi l'esibizione dei ballerini della Scala e l'ingresso, su invito, per "sole" 1200 persone

La Grande festa di Vanity a Venezia per Jason Bell : Cinquecento persone ieri sera al Fondaco Marcello, su Canal grande a Venezia, per l’inaugurazione della mostra Jason Bell Portraits che Vanity Fair ha dedicato al grande fotografo britannico (autore fra l’altro della nostra copertina n 35 con le protagoniste di Suspiria). LEGGI ANCHEJason Bell, il fotografo di Hollywood (e di un futuro re) Al cocktail, a base di Calvisius Caviar, celeb, imprenditori, aristocratici e tanti amici di Vanity Fair. ...

Grande festa alla Fortezza di Castelfranco per i 60 anni di Mr. Puma : In seguito inizia la collaborazione con il Grande regista e autore teatrale Pippo Delbono e scrive e porta sui palchi spettacoli propri. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale ...

Grande festa per GTI a Wolfsburg - città-fabbrica Volkswagen : ... Polo e di altri modelli, ma anche per identificare le auto da competizione e il mondo stesso delle 'alte prestazioni' democraticamente alla portata di molti. Più che giustificata, dunque, la Grande ...