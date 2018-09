Gp Aragon | Rossi | lotterò per il podio

MotoGp – Valentino Rossi motivato nonostante tutto : “Aragon? Ecco le mie sensazioni” : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Aragon: il Dottore non perde fiducia ed ottimismo E’ tutto pronto per il 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I campioni delle 2 ruote, dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di San Marino, si spostano in Spagna, per il Gp di Aragon. Dopo una gara deludente davanti al pubblico italiano, la Yamaha cercherà ancora una volta di ottenere quei risultati positivi che ...

MotoGP - GP Aragon. Aprilia - si lavora anche in vista della prossima stagione : L'Aprilia arriva ad Aragon con l'obiettivo di continuare lo sviluppo della RS-GP, fondamentale per cercare di aumentare la competitività in un campionato durissimo. I benefici delle concessioni ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : la crisi della Yamaha e i dubbi di Valentino Rossi. Altri due anni di contratto : il Dottore resterà senza poter vincere? : La Yamaha non vince un Gran Premio in MotoGP da esattamente 23 gare. L’ultimo rappresentante della scuderia di Iwata a salire sul gradino più alto del podio di una gara fu Valentino Rossi, ad Assen, più precisamente 450 giorni fa. Una vera e propria eternità. Un digiuno simile non si vedeva dal lontano 2002-2003 quando Carlos Checa e Marco Melandri (ed in precedenza Max Biaggi) rimasero a bocca asciutta per 18 volte consecutive. Niente a ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Aragon : Il Motomondiale si trasferisce in Spagna, precisamente ad Alcañiz, per il Gran Premio di Aragon, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP 2018. Valentino Rossi si presenta all’appuntamento iberico in terza posizione nel campionato ma con una Yamaha che non è competitiva e che fa molta fatica a competere con Honda e Ducati. Il Dottore va dunque a caccia di un bel risultato che possa dare il là ad un finale di stagione positivo, anche se il ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Aragon : Il Motomondiale si trasferisce in Spagna, precisamente ad Alcañiz, per il Gran Premio di Aragon, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP 2018. Valentino Rossi si presenta all’appuntamento iberico in terza posizione nel campionato ma con una Yamaha che non è competitiva e che fa molta fatica a competere con Honda e Ducati. Il Dottore va dunque a caccia di un bel risultato che possa dare il là ad un finale di stagione positivo, anche se il ...