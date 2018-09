Governo | Salvini | Tria può dormire tranquillo? Italiani sì

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Se Torino si ritira - Governo sostenga chi resta in corsa" : Aggiornamento ore 12:05 - Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'operazione "Spiagge sicure" il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato anche il caso della candidatura italiana alle Olimpiadi Invernali 2026 e ha detto che se Torino si ritira il Governo dovrebbe sostenere chi resta candidato, quindi Milano e Cortina, che, tra l'altro, si trovano in regioni governate dalla Lega (con Attilio Fontana e Luca ...

Sondaggi : Salvini trascina Lega - con M5S Governo oltre 60% - ma ora viene il difficile : Matteo Salvini e di conseguenza la Lega sono i protagonisti assoluto della scena politica italiana. C'è chi lo critica, chi lo venera e chi resta insensibile, ma c'è un dato di fatto: si parla soprattutto di lui. E a giudicare da quello che sembra emergere dai Sondaggi politici che iniziano a girare con insistenza [VIDEO]la cosa sembra premiare. Il consenso del Ministro dell'Interno e del suo partito continua a raggiungere percentuali importanti ...

Salvini : "Per i prossimi 5 anni rispetterò il contratto di Governo" : I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno partecipato entrambi a DiMartedì su La7, ospiti di Giovanni Floris anche se non in contemporanea. A monopolizzare la scena ci ha pensato ovviamente il Ministero dell'Interno, giunto in studio carico di documenti per supportare le dichiarazioni in programma.Tanti i punti su cui Di Maio e Salvini si sono trovati d'accordo, a cominciare dal fatto che sarà Autostrade per l'Italia a pagare per la ...

Olimpiadi - il paradosso politico Salvini-5 Stelle e i capricci del Governo sulla pelle dello Sport : l’Italia non può perdere quest’altra occasione : Salta la tripla candidatura Milano-Torino-Cortina per le Olimpiadi 2026: dissidi interni al Governo Lega-M5S si ripercuotono sullo Sport azzurro. Davvero vogliamo fare la terza brutta figura olimpica degli ultimi anni e rinunciare ad un sogno? Quello che sta accadendo a livello politico in Italia in questo preciso momento storico è qualcosa che va discusso con molta attenzione, particolarmente sotto il profilo che più interessa agli amanti ...

Sondaggi Politici/ Migranti & Salvini indagato : per il 28% il Governo Lega-M5s è a rischio : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega primo partito, Salvini "boom" col 30,2% stacca Di Maio e il Centrodestra. Stallo senza fine del Pd, le rilevazioni

Il Governo dei vicepremier : nei sondaggi Salvini è il più gradito - Di Maio il più famoso : La fatidica soglia dei 100 giorni, ormai, è già stata oltrepassata da qualche giorno. E per il Governo Conte è arrivato il tempo dei primi bilanci. A stilarli sono l'Euromedia Research di Alessandra Ghisleri e l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, che hanno misurato il grado di fiducia degli italiani nei ministri dell'esecutivo gialloverde.Rispetto alle prime valutazioni effettuate i primi di luglio, ...

Manovra - vertice Governo : Conte "via rami secchi"/ Salvini-Di Maio - armonia con Tria : "rispetteremo impegni" : Manovra Economica, vertice Governo: Conte-Di Maio-Salvini, "via i rami secchi". armonia con Tria, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità

OLIMPIADI 2026 - SCONTRO TRA SALA E Governo/ M5s : anche Salvini e Di Maio hanno molti dubbi : OLIMPIADI 2026, SCONTRO tra SALA e GOVERNO. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino punta a parità e il dossier non è pronto. M5s: "Pretese insostenibili, così è impossibile procedere"

Manovra - Salvini dopo il vertice di Governo : 'Rispetteremo impegni su tasse - pensioni e reddito' : LEGGI ANCHE Manovra, Di Maio: 'Non votiamo condoni' Al summit hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vicepremier Salvini e Luigi Di Maio e il ...

L’ironia di Mentana sul rapporto Salvini-Di Maio : “Siamo al test di gravidanza”. Poi la riflessione sulla tenuta del Governo : “Il rapporto tra Di Maio e Salvini? Ormai siamo al test di gravidanza”. La battuta del direttore del Tg La7, Enrico Mentana, ospite a Omnibus, è accompagnata da un ragionamento sulla solidità del legame politico tra i due vicepresidenti del Consiglio: “Il vero asse dell’esecutivo è il rapporto di fiducia che corre tra i due”. Video La7 L'articolo L’ironia di Mentana sul rapporto Salvini-Di Maio: “Siamo ...

