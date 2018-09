Gli italiani spendono 3 miliardi e mezzo alle macchinette

Legge di stabilità - pressing Di Maio sul ministro Tria : 'Trovi i soldi per Gli italiani che sono in difficoltà' : Sulla Legge di stabilità tensioni nella maggioranza.Tria per ora intravede misure per mantenere il deficit Pil all'1,6% escludendo o riducendo la portata delle richieste di Lega e M5s -

Di Maio : "Tria deve trovare i soldi per aiutare Gli italiani" : Luigi Di Maio prima rassicura il ministro dell’Economia Giovanni Tria, poi però lo incalza: "Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria - le parole del leader del Movimento 5 Stelle all’Ansa - ma pretendo che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che momentaneamente sono in grande difficoltà. Loro non possono più aspettare, lo stato non li può più lasciare soli e un ministro serio i ...

Così Gli Anonymous italiani colpiscono i siti web istituzionali : Il gruppo attivista Anomymous ha colpito nuovamente. Questa volta la vittima è l'Unione Nazionale degli Ufficiali in congedo. L'azione è stata condotta dal collettivo Lulzsec Italia. Il Cyber Attack è stato effettuato nei confronti del sito web Unici. Il bottino è stato di diverse migliaia di inform

Miriam Leone è la Miss Italia più amata daGli italiani [GALLERY] : 1/6 Instagram ...

Leggi razziali - “1938 – Diversi” : il film che racconta come Mussolini trasformò gli ebrei in nemici e educò Gli italiani a odiarli : “Mi sono accorto di essere ebreo il giorno che mio padre è stato licenziato dall’orchestra dell’Eiar e siamo diventati una famiglia miserabile” racconta Aldo Zargani, che sembra ancora quasi incredulo. “La maestra ci spiegò la differenza tra le razze umane, poi disse il mio nome e mi disse che dovevo uscire: mi ritrovai da solo, in cortile, a piangere” ricorda Roby Bassi, ancora con la voce incerta. Liliana Segre sente ancora i cani ...

La protesta delle mamme : "Troppi stranieri hanno il sussidio scolastico. Prima Gli italiani" : Torino, la protesta delle mamme: "Troppi stranieri hanno il sussidio scolastico. Prima gli italiani"

Torino - mamme in piazza contro assegnazione voucher scuola : "Penalizzati Gli italiani" : Tanti zaini vuoti che non potranno essere riempiti, perché le famiglie - numerose e/o con basso reddito - non riusciranno a provvedere a tutto ciò di cui i loro figli hanno bisogno per frequentare la ...

Migranti - Diciotti e porti chiusi : per il 54% deGli italiani ha ragione Salvini : Migranti e caso Diciotti, i sondaggi sorridono a Salvini la cui intransigenza sul tema degli sbarchi estivi sulle coste italiane viene condivisa da una larga parte degli italiani. Meno del 40% degli elettori, secondo quanto rilevato dal più recente sondaggio a tema curato da Demos per La Repubblica, giudicherebbe negativamente la linea dura del ministro dell'Interno in carica [VIDEO] sulla gestione delle politiche dell'accoglienza di richiedenti ...

Gennaro MiGliore : 'M5S e Lega metteranno le mani nelle tasche deGli italiani' : Stamane ai microfoni di Radio Radicale, il deputato del Pd, Gennaro Migliore ha parlato del futuro del Partito Democratico, a proposito delle voci che si sono suste nelle ultime ore su un ipotetico scioglimento e una conseguente rifondazione del partito. L'ex sottosegretario alla Giustizia ha spiegato: Io penso che dopo una sconfitta così severa come quella che abbiamo avuto il 4 marzo, l'esigenza di una rifondazione completa del Partito ...

Legge di Bilancio - Salvini : “Vertice utile - manterremo le promesse fatte aGli italiani” : "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana (senza regali alla Renzi) rispettando gli impegni presi con tutti a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro. Gli esperti dei due movimenti sono costantemente al lavoro per recuperare sprechi ma soprattutto per assicurare riforme necessarie e coraggiose", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini al termine del ...

21 film italiani in corsa per la designazione aGli Oscar : Parte ufficialmente la corsa agli Oscar 2019. Il 25 settembre si riunirà presso l'Anica la commissione incaricata di designare il film che rappresenterà l'Italia nella prossima corsa alle candidature. ...

I 10 prodotti italiani più amati daGli stranieri : È proprio il caso di ribadirlo: tutti pazzi per la cucina italiana. Il nostro Paese, d’altronde, detiene il prestigioso primato a livello mondiale per il numero di prodotti agroalimentari tradizionali censiti, oltre 5 mila secondo i dati del Ministero dell’Agricoltura e di Coldiretti. Un record che non solo diventa orgoglio, ma anche potentissima attrattiva turistica per i milioni di stranieri che ogni anno raggiungono le nostre regioni per ...

Oscar 2019. i 21 titoli italiani per il miGlior film straniero/ Spicca Dogman di Garrone - assente Sorrentino : Oscar 2019. i 21 titoli italiani per il miglior film straniero. Ultime notizie, Spicca Dogman di Matteo Garrone, assente invece Loro di Paolo Sorrentino(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:50:00 GMT)

La Vita Promessa/ Anticipazioni seconda puntata : Gli emigrati italiani e la combattiva Carmela : La Vita Promessa, Anticipazioni seconda puntata 17 settembre e commento prima: l'America si rivelerà la terra Promessa o ci sono guai in vista per la famiglia di Carmela?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:03:00 GMT)