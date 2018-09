Gli alberi risanano la qualità dell' aria? Ecco come stanno veramente le cose

Per il sindaco di Messina Cateno De Luca - siamo in emergenza in riferimento alla situazione de Gli alberi in Città : Per il sindaco di Messina Cateno De Luca : ' siamo in emergenza anche per gli alberi '. Lo ha affermato dopo il crollo , avvenuto oggi pomeriggio alle ore 14.40, di un ramo della magnolia sita di fronte ...

Le migrazioni deGli alberi in Cina : Vengono sradicati per fare posto a nuovi progetti urbani o per abbellirne altri, come raccontano le foto di Yan Wang Preston The post Le migrazioni degli alberi in Cina appeared first on Il Post.