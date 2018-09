Giro di Toscana | Moscon sorride in vista del Mondiale | “le sensazioni sono ottime | sono

Ciclismo - Moscon in forma Mondiale. Il Giro della Toscana è suo : Lo spagnolo proverà a rifarsi domani, giovedì 20 settembre, nella 66° Coppa Sabatini che trasmetteremo in diretta, dalle 14:45, su Repubblica Tv Sport . Tags Argomenti: Ciclismo Giro della Toscana ...

Giro di Toscana 2018 : Gianni Moscon è davvero dominante! Battuti Bardet e Pozzovivo - altro segnale verso il Mondiale : Gianni Moscon lancia un altro spettacolare segnale verso Innsbruck: a 10 giorni dalla prova in linea del Mondiale di ciclismo il trentino va a prendersi il trionfo al Giro di Toscana. Altra gara all’attacco per il corridore del Team Sky che è riuscito ad evadere in salita, rimanendo davanti con Bardet e Pozzovivo, per poi bissare la vittoria della Coppa Agostoni regolando il terzetto in volata. Può gioire anche Davide Cassani: arrivano ...

Ciclismo - Bardet - Landa e Moscon lottano per Giro della Toscana e Coppa Sabatini : Per questo motivo le gare a ridosso della corsa austriaca acquistano un valore ancora maggiore, richiamando grandi nomi, tutti sotto contratto con squadre del World Tour, le migliori al mondo. Ben ...

Giro della Toscana e Coppa Sabatini – La Nippo Vini Fantini Europa Ovini pronta pronta per le due gare : Mercoledì il Giro della Toscana, giovedì la Coppa Sabatini. 10 atleti #OrangeBlue inclusi nella rotazione per una formazione che vedrà al via i 7 atleti più congeniali ai percorsi di gara Dopo il week-end di corse italiane (Agostoni e Bernocchi), e in attesa di un week-end altrettanto importante (Pantani e Matteotti) anche in settimana il team Nippo Vini Fantini Europa OVini sarà impegnato in due importanti competizioni italiane. ...

Ciclismo - Giro di Toscana 2018 : altro test per gli scalatori in vista della rassegna iridata. Gianni Moscon pronto a dare spettacolo : Tra le tante corse in programma ad una settimana dai Mondiali di Ciclismo su strada ad Innsbruck non poteva mancare il Giro di Toscana 2018, giunto quest’anno alla novantesima edizione. Cambia il “format” della gara ciclistica per questa stagione, passando da corsa a tappe ad una classica che si disputerà dunque in un solo giorno, mercoledì 19 settembre. Il percorso, con partenza e arrivo nella località di Pontedera per un ...