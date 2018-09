Giovanni Tria ignora Luigi Di Maio e tira dritto | il ruolo di Sergio Mattarella

Enrico Mentana - la cupa profezia su Giovanni Tria : 'Stai sereno'. Che cosa sa il direttore? : Da quando è atterrato in Cina, Luigi Di Maio è costretto a ripetere ai giornalisti al seguito che non c'è nessuno scontro in corso con il ministro dell'Economia, nonostante tutti i retroscena sui ...

Giancarlo Giorgetti zittisce Luigi Di Maio : 'Il ministro Giovanni Tria non corre alcun rischio' : Le Olimpiadi invernali 2026 quasi impallinate dagli alleati grillini, la manovra ancora in alto mare, il vicepremier Luigi Di Maio che minaccia il collega all 'Economia Giovanni Tria . Giancarlo Giorgetti , il 'gianni letta' del governo giallo-verde, s'è trovato nelle ultime ore un bel po' di rogne sulla scrivania. Ma, ripreso dal quotidiano La Repubblica , ...

Giovanni Tria - l'offerta-elemosina sul reddito di cittadinanza : la rabbia di Luigi Di Maio : Questa almeno la posizione tenuta con non poca fatica dal ministro dell'Economia Giovanni Tria , difesa fino all'ultimo scatenando l'irritazione del vicepremier Luigi Di Maio che è arrivato a '...

Noi eletti - lui no. Assedio politico a Giovanni Tria - "una manovra alla Monti non gliela votiamo" : "Tria faccia il lavoro per cui è pagato". Se ci fosse un termometro davanti l'ufficio del ministro dell'Economia e una tacca rossa a segnalare la soglia di guardia, il mercurio l'avrebbe superata abbondantemente. Il vertice economico di ieri ha lasciato pesanti strascichi. Il titolare di via XX settembre non si sposta di un millimetro dall'1,6% come tetto massimo del rapporto deficit/Pil utilizzabile nella prossima legge di bilancio. Lega ...

Luigi Di Maio - affondo contro Giovanni Tria : 'La manovra? Un ministro serio i soldi li trova' : Altissima tensione nel governo, dove come ampiamente previsto la manovra sta creando non pochi grattacapi. Nel testo, infatti, si gioca su più fronti: flat tax, reddito di cittadinanza e revisione ...

Il fortino del Tesoro. Giovanni Tria respinge l'assalto sulla manovra - non si schioda dal deficit all'1 - 6% : Fermo nelle sue convinzioni, senza particolari accenti di irritazione, ma non per questo meno risoluto nel ribadire che alzare l'asticella del deficit oltre l'1,6% non si può e soprattutto non si deve fare. Chi ha avuto modo di sondare gli umori dei partecipanti al supervertice sulla manovra, che si è tenuto ieri a palazzo Chigi, descrive così il mattone portante che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha tirato su per ...

Manovra - Giovanni Tria resta prudente nonostante Di Maio : "Bisogna andare oltre la flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Forum Bloomberg a Milano. "Siamo ad uno studio molto avanzato - ha spiegato - che ridurrà il carico fiscale sulla classe media mantenendo il budget gestibile".nonostante i malumori di Di Maio, il ministro dell'Economia ha rassicurato di nuovo l'Unione europea sul rispetto dei parametri: "Il ...

Giovanni Tria va oltre la flat tax : "Bisogna andare oltre la flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Forum Bloomberg a Milano. "Siamo ad uno studio molto avanzato - ha spiegato - che ridurrà il carico fiscale sulla classe media mantenendo il budget gestibile".Nonostante i malumori di Di Maio, il ministro dell'Economia ha rassicurato di nuovo l'Unione europea sul rispetto dei parametri: "Il ...

Manovra - la linea di Giovanni Tria regge (per ora) : Dall'arrembaggio per portare all'incasso la propria lista della spesa, non risparmiando stilettate e richiami al coinquilino di governo, alla presa d'atto che il lavoro sporco, quello per le coperture, va fatto senza forzare i cordoni precari dei conti pubblici. La metamorfosi di Lega e 5 Stelle sulla Manovra si consuma durante il primo supervertice di peso convocato a palazzo Chigi. Doveva essere l'incontro del redde rationem contro la linea ...

Rabbia M5S contro Giovanni Tria per la nomina Fmi in autonomia : Giovanni Tria finisce nuovamente sotto accusa. Il Movimento 5 Stelle è irritato per la decisione del ministro dell'Economia di procedere a una nomina molto importante senza consultarsi con i partiti di maggioranza. A dare per primo la notizia è il Fatto quotidiano, confermata all'Huffpost da fonti pentastellate.Giovanni Tria ha indicato Domenico Fanizza per l'executive board del Fondo Monetario Internazionale, al posto di ...

Luigi Di Maio messo nel sacco da Giovanni Tria. Guido Crosetto - indiscrezione-bomba : 'Non gliene frega nulla' : È Giovanni Tria , l'ultra-tecnico titolare dell'Economia , il vero padrone dell'esecutivo. Complice un Giuseppe Conte carente di personalità e privo di poteri effettivi, da contratto Lega-M5s . E ...

Manovra - l'Irpef può aspettare. Lega e 5 Stelle ritoccano la lista della spesa ma il conto a Giovanni Tria è di 16 miliardi : Ritocchi sì, rinunce assolutamente no. Al massimo, se un piccolo sacrificio deve essere fatto, allora meglio rimandare il taglio dell'Irpef, che non paga quanto la flat tax e il reddito di cittadinanza. Dalle scrivanie, separate, di Lega e 5 Stelle, dove si stanno facendo i conti sulla Manovra, arriva un piccolo segnale di "facilitazione" al lavoro del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, immerso nella ricerca delle coperture, ma ...

Reddito di cittadinanza - Giovanni Tria ci va cauto : il timore per i funzionari del ministero : 'Vedrete che alla fine i dieci miliardi spunteranno fuori miracolosamente', dicono i pentastellati nella speranza che il ministro dell'Economia Giovanni Tria tiri fuori i soldi per il Reddito di cittadinanza. Ma il ministro ufficialmente non si espone, ci va molto cauto. Eppure, come rivela in un retroscena il Corriere della Sera ai ...

Giovanni Tria - la telefonata a Giuseppe Conte : 'Basta attacchi o lascio' : 'Presidente, se il problema sono io, allora vorrei fosse chiaro che sono pronto a fare un passo indietro anche subito'. All'ora di pranzo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , sotto pressione per la levata di scudi del Movimento 5 stelle sul reddito di cittadinanza, ha chiamato il premier Giuseppe Conte , come riporta La Stampa in un retroscena. Un ...