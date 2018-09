GIOVANNI COTTONE | MATRIMONIO CON VALERIA MARINI? SEMBRAVA UN MERCATO Diversa

GIOVANNI COTTONE : "Matrimonio con Valeria Marini? Sembrava un mercato"/ “Io lontano dal suo mondo” : Giovanni Cottone: “Valeria Marini mi ha sposato per interesse”. Ultime notizie, l'ex marito della showgirl a Storie Italiane: "La amavo, non so perchè mi abbia lasciato"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:09:00 GMT)

GIOVANNI COTTONE parla di Valeria Marini : "Non riesco ad odiarla" : Valeria Marini protagonista di Temptation Island Vip, Giovanni Cottone dell'ultima puntata di Storie Italiane. L'imprenditore è intervenuto nel programma di Eleonora Daniele per parlare del matrimonio con la showgirl, naufragato definitivamente dopo appena un anno con una sentenza di annullamento del tribunale della Sacra Rota. Ai microfoni di Rai 1 l'imprenditore ha ribadito che il matrimonio non è stato annullato perché non consumato, ...

Storie Italiane - GIOVANNI COTTONE su Valeria Marini : “Non riesco ad odiarla” : Giovanni Cottone a Storie Italiane parla della sua ex Valeria Marini Nella puntata odierna di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha intervistato Giovanni Cottone. Per chi non lo sapesse quest’ultimo è stato il marito di Valeria Marini. I due, infatti, si sono sposati alcuni anni fa. Tuttavia poi quel matrimonio è durato poco meno di 1 anno in quanto la stessa prorompente bionda showgirl ha chiesto l’annullamento alla ...