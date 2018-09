Giancarlo Giorgetti sulla manovra : "Sforare il 2% ma con proposte serie" : "Si può arrivare anche allo sforamento del 2% ma non con provvedimenti di tipo demagogico per acquisire consenso". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti (Lega) a Otto e mezzo. Di Maio ha precisato che sarà necessario "attingere un po' dal deficit per realizzare le promesse elettorali. Su questo punto Giorgetti afferma: "Si può sforare solo con proposte serie e credibili perché i ...

Giorgetti : sforare 2%? Se proposte serie : Il ministro dell'Economia? "Nessuno nel governo dorme sogni tranquilli": "Anche Tria deve lavorare tantissimo" e "nessuno è supersicuro". L'asticella della 'pace fiscale'? Si va "verso un milione su ...

Giorgetti : sforare 2%? Se proposte serie : 19.56 "Si può arrivare anche allo sforamento del 2% ma non con provvedimenti di tipo demagogico per acquisire consenso". Lo afferma il sottosegretario Giorgetti (Lega) a 'Otto e mezzo' su La7, sottolineando che il deficit oltre l'1,6% si può sforare "solo con proposte serie e credibili",proposte che fanno crescere. Il ministro dell'Economia? "Nessuno nel governo dorme sogni tranquilli": "Anche Tria deve lavorare tantissimo" e "nessuno è ...

Giorgetti - messaggio all'Ue : Pronti a sforare il 3% per mettere in sicurezza il Paese : Soltanto con lo sviluppo dell'economia si può affrontare il rilancio dello Stato". Un tema, quello della messa in sicurezza del Paese, particolarmente delicato, specie dopo il crollo del Ponte ...

Giorgetti - messaggio all'Ue : "Pronti a sforare il 3% per mettere in sicurezza il Paese" : Soltanto con lo sviluppo dell'economia si può affrontare il rilancio dello Stato". Un tema, quello della messa in sicurezza del Paese, particolarmente delicato, specie dopo il crollo del Ponte ...

Il piano di Giorgetti che piace a Tria : "Sforare il 3% per le opere pubbliche" : La terza via del sottosegretario leghista per frenare le ambizioni di spesa dei 5 Stelle: soldi dall'Ue per le emergenze. Scontro Lega-Movimento sul taglio delle pensioni d'oro. Di Maio minaccia: ...

Spread sopra i 290 - in attesa di Fitch. Giorgetti : 'Sforare il 3%? Sì se per sicurezza Paese' : Di economia, Lega, nazionalizzazione e di tanto altro ha parlato alla Versiliana il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. "Non siamo assolutamente soddisfatti di come sta ...

Spread a 291 in attesa di Fitch. Giorgetti : sforare il 3%? Sì se per sicurezza Paese : Di economia, Lega, nazionalizzazione e di tanto altro ha parlato alla Versiliana il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. "Non siamo assolutamente soddisfatti di come sta ...

Giorgetti : sforare il 3% si può se si tratta di mettere in sicurezza l'Italia : Soltanto con lo sviluppo dell'economia si può affrontare il rilancio dello Stato', ha spiegato. ll sottosegretario ha parlato anche dell'inchiesta sui fondi della Lega e de ll'ipotesi che il 5 ...

Giorgetti : sforare il 3% si può se si tratta di mettere in sicurezza l'Italia : Soltanto con lo sviluppo dell'economia si può affrontare il rilancio dello Stato', ha spiegato. ll sottosegretario ha parlato anche dell'inchiesta sui fondi della Lega e de ll'ipotesi che il 5 ...

Giorgetti “SALVINI L’HA SPARATA GROSSA SUI RIMPATRI”/ Ultime notizie “Sforare il 3%? Sì se necessario” : GIORGETTI “SALVINI L’HA SPARATA GROSSA sui 500mila RIMPATRI”. Ultime notizie, poi aggiunge “Macron é cattivo, più di Conte e Salvini messi assieme". Le parole del leghista(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Giorgetti : sforare il 3%? Sì se per sicurezza Paese : Di economia, Lega, nazionalizzazione e di tanto altro ha parlato alla Versiliana il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. "Non siamo assolutamente soddisfatti di come sta ...

Giorgetti : "Sforare il 3%? Sì per mettere il Paese in sicurezza" : Soltanto con lo sviluppo dell'economia si può affrontare il rilancio dello Stato". Migranti "L'Italia deve dimostrare di essere uno Stato serio, deve dimostrare fermezza, uno Stato deve avere dei ...

PRONTO - Giorgetti - Lega - : nazionalizzare Autostrade no ma sforare il 3% sì : ... l'esponente del Carroccio si è soffermato sull'ormai celeberrimo tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil, mandando un chiaro segnale al numero uno dell'Economia, Giovanni Tria: ' Sfondare il tetto del ...