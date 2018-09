Giorgetti | Nessun rimpianto | abbiamo fatto il massimo

Giorgetti : nessun rimpianto - fatto massimo : ANSA, - ROMA, 19 SET - " nessun a imboscata. Per quanto riguarda lo Stato e il governo abbiamo fatto le cose in modo coscienzioso, serio e su un principio di lealtà, quindi non abbiamo rimpianti nel ...

Olimpiadi 2026 – Giorgetti boccia la proposta del Coni : “la candidatura dell’Italia è morta! Nessun sostegno dal governo” : Il sottosegretario Giorgetti boccia la candidatura dell’Italia ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026 “Non ritengo, e quindi il governo non ritiene, che una candidatura così come è formulata e con questi presupposti possa avere ulteriore corso. Ho già comunicato al Coni, che domani dovrà andare a Losanna a depositare una sorta di pre-dossier, che questo tipo di proposta non ha il sostegno del governo e come tale è morta ...