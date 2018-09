agi

: #Giorgetti ha spiegato cosa è successo nel caos sulla candidatura a tre per le #Olimpiadi - Agenzia_Italia : #Giorgetti ha spiegato cosa è successo nel caos sulla candidatura a tre per le #Olimpiadi -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) "Non c'è stato nessun golpe", "in un clima così, di dubbi, di sospetti e di incertezze, non si poteva andare avanti. Non andava proprio bene. Per portare avanti questi grandi eventi con i soldi dello Stato ci vuole una procedura seria, serve un entusiasmo e una convinzione che non c'erano. Non sono pentito di aver detto che laa tre è morta". Così il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti in un'intervista a Il Corriere della sera in edicola. Di chi è la responsabilità del fallimento del "tridente" Milano-Torino-Cortina? Di Chiara Appendino o di Beppe Sala? "Hanno dovuto entrambi dare seguito al mandato dei rispettivi consigli comunali. Ma io ho dovuto assumermi la responsabilità di dare una scossa ... Io sono una persona seria, per questo ho detto ...