Con una candidatura a due "è sicuro che l'Italia ha meno possibilità di vincere non avendo le garanzie del Governo".Così il presidente del Coni, Giovanni,lascia ancora aperto uno spiraglio per un ripensamento dia rientrare nel tridente per organizzare le Olimpiadi invernali del 2026. "Siamo ancora in tempo-continua-. Non credo che Losanna non ci prenda in considerazione.Il Coni non ha deciso nulla e non ha alcun piano B, la candidatura di Milano eè tutta da dimostrare".(Di mercoledì 19 settembre 2018)