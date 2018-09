GEO-FINANZA Lo sgambetto della Germania da evitare per il governo

GEO-FINANZA/ La fregatura cinese che l'Italia deve schivare : L’Italia aumenta i suoi rapporti con la Cina, ma rischia di cadere in una vera e propria trappola per quel che riguarda la Nuova Via della Seta, spiega GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 06:03:00 GMT)BANCHE E POLITICA/ La riforma per dare ossigeno alle Pmi italiane, di M. ValentiniMANOVRA E POLITICA/ Il trionfo dell'Europa su Lega e M5s, int. a G. Piga