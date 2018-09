Genova | ennesima violenza sessuale ai danni di una donna italiana da parte di un

blogitalia.news

(Di mercoledì 19 settembre 2018)– Giovanefa l’errore di intrattenersi con un marocchino islamico, pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare in Italia, conosciuto in un locale. Violentata in strada e rapinata Altraper strada. Ieri aMultedo, a conclusione di indagine, i Carabinieri del NOR (Aliquota Operativa della Compagnia di Arenzano) hanno arrestato pere rapina un marocchino di 31 anni, in Italia senza fissa e dimora pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale e mai rimpatriato. Lo straniero è stato identificato e fermato quale autore della presuntaavvenuta intorno alle 5 di lunedì scorso sul litorale di Pegli aidi una giovane genovese che aveva conosciuto poco prima in un locale della zona. Secondo gli investigatori, il presunto stupratore prima di darsi alla fuga aveva anche rubato alla vittima del denaro e lo ...