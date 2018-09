Gb | comunità musulmana contro spettacolo teatrale blasfemo

ilgiornale

(Di mercoledì 19 settembre 2018) In Gran Bretagna si riaccende il dibattito intorno ai limiti del diritto alla satira. Una delle maggiori compagnie teatrali inglesi ha infatti ideato di recente una commedia definita "blasfema" dalla. La compagnia allestirà prossimamente ilversoa Birmingham, città caratterizzata da un"alta percentuale di immigrati islamici. La polizia locale ha già rafforzato le misure di sicurezza in vista dell"arrivo nella metropoli degli attori "blasfemi".La Royal Shakespeare Company ha da poco proposto al pubblico un riadattamento della commedia di Molière Il Tartufo. Nella nuova versione dell"opera, al posto del sacerdote ciarlatano intenzionato a prendersi gioco di una famiglia facoltosa vi è un imam ipocrita e truffatore. La commedia è già stata portata in scena a Stratford-upon-Avon, città natale di William Shakespeare, e ha subito scatenato un vespaio di ...