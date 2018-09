Gattuso con turnover in E League | spero dia benefici

Milan - Gattuso : 'Nessun alibi - dovremo battagliare. Contento di Halilovic' : Nello sport le robe facile non esistono, bisogna sempre lavorare. Rispettiamo il Dudelange e domani, che vinca il migliore'. Giacomo Giuffrida Redazione MilanLive.it MilanLive.it è stato selezionato ...

Riciclaggio - Gattuso chiede di essere interrogato da pm/ Ivrea - Allenatore Milan chiarisce i legami con Motta : Gattuso indicato a Ivrea, chiede di essere interrogato dai pm: inchiesta Riciclaggio, l'Allenatore del Milan vuole spiegare i suoi legami con l'imprenditore Motta(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Europa League Milan - i convocati di Gattuso per il Dudelange : MilanO - Rifinitura e convocazioni per il Milan : al termine della seduta odierna il tecnico rossonero Gattuso ha diramato l'elenco dei 19 giocatori convocati in vista dell'incontro con l'F91 ...

Dudelange-Milan - ecco i convocati di Gattuso : Il sito ufficiale del Milan ha reso note le convocazioni di Gattuso per la gara di domani sera in Europa League. PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Romagnoli, Zapata CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Halilovic, Higuain. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Dudelange-Milan - i convocati di Gattuso : esclusioni eccellenti : Dudelange-Milan, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera Il sito ufficiale del Milan ha reso note le convocazioni di Gattuso per la gara di domani sera in Europa League. Tante esclusioni eccellenti, non ci saranno ad esempio Suso e Musacchio. “Al termine della rifinitura a Milanello, Mister Gattuso ha diramato l’elenco dei 19 giocatori convocati per F91 Dudelange-Milan, ...

Polveriera Milan - caos nello spogliatoio : alta tensione contro il Cagliari - il tecnico Gattuso furioso con la squadra : Il Milan è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro il Cagliari, reazione nel secondo tempo per la squadra di Gennaro Gattuso, l’attaccante Higuain ha ristabilito la parità dopo l’iniziale vantaggio di Joao Pedro. Ma nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena e riportato dal ‘Quotidiano Nazionale’: nello spogliatoio dopo il primo tempo da dimenticare sarebbe successo di tutto. Leonardo e Paolo ...

Milan - Gattuso contro le critiche a Caldara : “prima era Beckenbauer - ora il più scarso al mondo” : Milan, mister Gennaro Gattuso alza la voce per prendere le difese del suo Caldara, criticato dopo la prov ain Nazionale “I media stanno facendo solo del male a Caldara, non è giusto buttarlo nel frullatore”. Lo dice il tecnico del Milan, Rino Gattuso, parlando difensore che ancora deve fare il suo debutto in campionato con la maglia rossonera. “Lui sa quello che deve fare, sa la sua bravura, non si può distruggere così un ...

Milan - Caldara in panchina contro il Cagliari : i motivi della scelta di Gattuso : Due partite, zero minuti giocati. Mattia Caldara non è ancora entrato negli schemi del Milan allenato da Gattuso, come dimostra il mancato utilizzo del giocatore da parte del tecnico rossonero. Nel prossimo match di campionato contro il Cagliari, l’ex difensore di Juve e Atalanta dovrebbe accomodarsi ancora in panchina. Cagliari-Milan, Gattuso sceglie ancora Musacchio Nella trasferta in Sardegna, ci sarà dunque – con ogni probabilità – ...

Milan - gli aggiornamenti sulle condizioni di Cutrone : brutte notizie per Gattuso : Il giocatore si è sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno rilevato un trauma distorsivo, niente da fare per la trasferta di Cagliari-- Patrick Cutrone non prenderà parte al prossimo match di campionato tra Cagliari e Milan, l’attaccante rossonero infatti non riuscirà a recuperare dall’infortunio accusato durante l’ultima gara della Nazionale Under 21. Il match-winner della sfida con la Roma infatti ha riportato un trauma ...

Milan : Halilovic - ci sei? I record di precocità per Gattuso non contano : C'è anche Alen Halilovic nei tredici rossoneri convocati in nazionale e se da una parte è motivo di orgoglio, per il club e per se stesso, dall'altra priva il giocatore di oltre una settimana di ...

Kakà : “Gattuso un fenomeno e la vittoria con la Roma dà fiducia al Milan” : “È la prima volta che vedo Gattuso da allenatore. Mi piace tantissimo, ha la stessa energia di quando giocava, sempre impegnato a motivare i giocatori, ho visto che parla molto con loro. Ha buone idee di calcio, ha studiato molto, si vede che ha ottime basi, tutto questo lo rende un fenomeno”. Ricardo Kakà parla così dell’ex compagno di squadra al Milan oggi tecnico dei rossoneri. “Camminare per Milanello significa ...

Milan - ecco perchè Gattuso non sbaglia con Cutrone : Sconfitta all’esordio per il Milan nella gara di campionato contro il Napoli, poi il riscatto nel big match contro la Roma di Di Francesco. Fiducia ritrovata dunque per Gennaro Gattuso dopo qualche critica di troppo (ingiustificata) dopo la rimonta della squadra di Carlo Ancelotti. Contro i giallorossi determinante l’ingresso di Patrick Cutrone, media realizzativa incredibile per il classe 1998. Sono arrivate alcune critiche ...

Fifa 19 – Icone : tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Oggi l’annuncio della lista completa! Ecco Gattuso! : Dopo aver annunciato, fra il 3 ed il 4 agosto, i nomi delle prime 10 nuove Icone di Fifa 19, nella giornata di Oggi, 5 settembre, EA Sports svelerà la lista completa delle Icone presenti in FUT 19! Ecco il messaggio pubblicato pochi minuti fa su Twitter Coming soon: One #ICON every hour. This is the #ClassOf19 […] L'articolo Fifa 19 – Icone: tutto quello che devi sapere sulle nuove leggende di FUT! Oggi l’annuncio della lista ...

Lista Europa League 2019/ Nomi convocati di Milan e Lazio : le scelte di Gattuso : Lista Europa League 2019, Nomi dei convocati di Milan e Lazio: ultime notizie, le scelte di mister Gennaro Gattuso, out gli infortunati Strinic e Conti(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:51:00 GMT)