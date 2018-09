Galaxy S8 e S8 Plus | link firmware integrali con Super Slow Motion e Ar Emoji

Come sarà la Samsung Experience 10 sui Samsung Galaxy (foto)? Dark mode - nuove schede e gesti nell’anteprima su S9 Plus : La Samsung Experience 10 che si accompagnerà ad Android 9 Pie sui Samsung Galaxy supportati, cambierà sensibilmente proprio l'esperienza d'uso degli utenti? Grazie ad una preziosissima anteprima per il Samsung Galaxy S9 Plus nella sua variante con chip Snapdragon diffusa negli Stati Uniti e resa nota grazie al team di esperti XDA-Developers nelle scorse ore, possiamo dare più di una sbirciatina a quello che ci attende. Partiamo dalla novità ...

AR Emoji e Super Slow Motion in Italia su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand : aggiornamento XXU4CRI5 : Non hanno fatto attendere troppo i propri possessori i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand Italia, che, a distanza di pochi dal primo rilascio europeo, ricevono l'aggiornamento con la patch di sicurezza di settembre, lo stesso che ha regalato agli utenti due funzionalità molto attese, vale a dire le AR Emoji ed il Super Slow Motion. La serie firmware corrisponde alla XXU4CRI5, con date build dell'11 settembre e CHANGELIST 14315050. Un ...

Ecco la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Galaxy S9 Plus : Ecco com'è la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9 Plus e Samsung Galaxy Note 8 in tante immagini e novità!

Galaxy S9 Plus al prezzo di 569 euro in arrivo in un famoso volantino nazionale : Il Samsung Galaxy S9 Plus è acquistabile al prezzo invitante di 569 euro presso il prossimo volantino nazionale di una famosa catena commerciale italiana: i dettagli.Se ad inizio settembre 2018 vi avevamo segnalato l’offerta a 499 euro per il modello S9 (che risulta essere ancora valida fino al 19 settembre 2018), oggi vi segnaliamo una promozione in arrivo per il Galaxy S9 Plus.Galaxy S9 Plus arriva l’offerta sul volantino ...

Galaxy S8 e S8 Plus : prossimo aggiornamento con Super Slow Motion e Ar Emoji : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus otterranno i video in Super Slow Motion e il supporto alle Ar Emoji con il prossimo aggiornamento firmware entro fine settembre 2018.Dopo la conferma per il Galaxy Note 8 che proprio in queste ultime ore sta ricevendo un aggiornamento firmware in Italia, anche i Galaxy S8 e S8 Plus otterranno il supporto ai video Super Slow Motion e le Ar Emoji.Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere il supporto ai ...

Samsung Galaxy S9 Plus Miglior Prezzo 569 Euro Da Carrefour : Cerchi il Prezzo più basso per comprare Samsung Galaxy S9 Plus? Ecco l’offerta che fa per te! Da Carrefour Samsung Galaxy S9 Plus a soli 570 Euro, Prezzo più basso di sempre! Samsung Galaxy S9 Plus Miglior Prezzo Incredibile offerta di Carrefour per comprare Samsung Galaxy S9 Plus al Prezzo più basso di sempre. LEGGI ANCHE: Recensione Samsung Galaxy S9+: […]

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con AR Emoji e Super Slow-Motion : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di settembre 2018 e porta le AR Emoji e la modalità Super Slow-Motion per la fotocamera.

Samsung e KPN portano il Rijksmuseum su Galaxy S9 - S9 Plus e Note 9 : Una collaborazione tra Samsung e l'operatore olandese KPN "porta" il Rijksmuseum di Amsterdam sugli smartphone Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Galaxy Note 9, tra cover, temi speciali e biglietti.

Piomba sul Samsung Galaxy S8 Plus 3 Italia l’aggiornamento di agosto - in attesa di AR Emoji : Si smuovono le cose per il Samsung Galaxy S8 Plus brand 3 Italia: nonostante il ritardo accumulato, non di certo uno scarto trascurabile, l'ex top di gamma marchiato dal noto operatore telefonico, ha iniziato a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto (meglio tardi che mai, il succo del discorso pare essere questo), con firmware G955FXXU3CRGH, contraddistinto da CSC G955FHUI3CRGH, CHANGELIST 14023573 e DATE BUILD risalente ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano in Italia con le patch di settembre : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus no brand iniziano a ricevere in Italia un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di settembre 2018.

Galaxy Note 9 per DxOMark ha fotocamere migliori del Galaxy S9 Plus : Secondo la recente analisi da parte del sito specializzato DxOMark il nuovo Samsung Galaxy Note 9 ottiene un punteggio complessivo migliore rispetto a quello del Galaxy S9 Plus.Forse non si tratta di una notizia particolarmente inattesa, considerato che l’ultimo top di gamma di Samsung, il Galaxy Note 9, è uscito qualche mese dopo il Galaxy S9 Plus, ma di fatto DxOMark lo conferma: il primo scatta e registra video migliori del ...

Samsung Galaxy S10 Plus avrà la connettività 5G - ma solo in Corea? : Secondo recenti informazioni il prossimo top di gamma di Samsung, il Galaxy S10 Plus avrà la super moderna connettività 5G ma forse sarà disponibile solo in Corea del Sud.Sappiamo da un numero abbastanza consistente di notizie delle scorse settimane che Samsung lancerà molto probabilmente sul mercato tre varianti della prossima gamma Galaxy S10.Le tre varianti probabilmente si differenzieranno per grandezza e risoluzione del display, per il ...

Galaxy s9 - s9 plus e Note 9 ad un prezzo imperdibile : Gli ultimi smartphone della Samsung, tra cui il Galaxy s9 e il Galaxy Note 9, sono stati degli strepitosi successi.Il Samsung Galaxy s9 è acquistabile in due versioni, ovvero una con il display da 5,6 pollici, mentre l’altra con un display da 5,8 pollici.Galaxy Note 9 e Galaxy S9 – S9 plus in offerta su AmazonIl dispositivo possiede una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una fotocamera anteriore da 8 megapixel.Continue reading Galaxy ...