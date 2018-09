Frostpunk | disponibile l' espansione gratuita The Fall Of Winterhome

eurogamer

: Con l'impeccabile stile di 11 bit studios, è arrivata la prima espansione gratuita per l'ottimo Frostpunk, The Fall… - TheGamesMachine : Con l'impeccabile stile di 11 bit studios, è arrivata la prima espansione gratuita per l'ottimo Frostpunk, The Fall… - oldgamesitalia : La nuova espansione gratuita per #Frostpunk, chiamata 'The Fall of Winterhome' è disponibile da oggi tramite aggior… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) 11 Bit Studios ha annunciato che è da oggiuna nuovaper il suo strategico\gestionale.Come riporta Rock Paper Shotgun, TheOf(questo il nome del DLC) è ambientato prima degli eventi accaduti nella campagna principale e permetterà al giocatore di esplorare la città di, poco prima dell'inizio del suo collasso. Ecco il commento del Senior lead designer Jakub Stokalski:"Quando inizierete il gioco, la città sarà sull'orlo del collasso, il precedente capitano ha governato col pugno di ferro, infischiandosene dei problemi delle persone. Dopo mesi di questi trattamenti il popolo si è ribellato ma come potete immaginare, il capitano non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo ruolo, finalmente dopo una lunga lotta che ha portato via molte vite, il capitano ed i suoi collaboratori fanno la fine che meritano. Ed ecco che ...